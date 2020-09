Také Huawei umí levnější model pro nové sítě. P40 Lite 5G se čtverným foťákem

S tím, jak se po světě postupně rozšiřují 5G sítě, přicházejí výrobci s cenově stále dostupnějšími smartphony, které jsou schopny se do sítě nové generace připojit. Cenová hladina pro 5G telefony aktuálně začíná na zhruba 10 tisících korun, za tuto cenu se prodává například Motorola Moto G 5G Plus nebo Realme X50 5G. Brzy přijde Samsung Galaxy A42 5G a řady rozšiřuje také Huawei se svým Huawei P40 Lite 5G.

Název by mohl svádět k tomu, že jde o letošní jarní model P40 Lite pouze s přidanou podporou 5G konektivity, ale tak to není. Novinka má trochu odlišný design a také celkově lepší výbavu. O výkon se stará procesor Kirin 820, uživatel má k dispozici 6 + 128 GB paměti s možností rozšíření kartou (typ Huawei NM Card). Čtečka otisků je uložena do bočního tlačítka.

IPS displej s Full HD+ rozlišením narostl na úhlopříčku 6,5 palce. V levém rohu obsahuje malý průstřel pro 16Mpx selfie kamerku. Zadní fotoaparát je čtyřnásobný, čočky jsou uspořádány svisle do jedné linie. Primární senzor má rozlišení 64 Mpx, další 8Mpx snímač slouží širokoúhlému objektivy. Zbývající dva objektivy jsou pro makro a snímání hloubky ostrosti, oba s 2Mpx senzory.

Telefon obsahuje baterii s kapacitou 4 000 mAh, dobíjí se pouze kabelem přes USB-C konektor maximálním výkonem 40 W. Telefon obdržel i 3,5mm jack. Prostředí EMUI 10.1 je postaveno na Androidu 10 (AOSP) a nepodporuje služby Googlu. Záda jsou vyrobena ze skla, na výběr je černá, zelená a růžová barva.