Také jste včera čekali na Nokii X5? Tiskovku na poslední chvíli zrušili, ale stejně víme téměř vše

V Číně včera došlo ke kuriózní situaci. Večer měla proběhnout tisková konference společnosti HMD Global k představení Nokie X5. Ta má podobný design a výřez v displeji jako čínská Nokia X6. Čínská X5 však měla jít i na globální trh jako Nokia 5.1 Plus.

Ačkoliv HMD Global samo na telefon lákalo a telefon prošel certifikací TENAA, z neznámých důvodů byla událost pár hodin před startem zrušena (resp. odložilo na neurčito). Proslýchá se, že problém nebyl s telefonem, ale s místem konference. Společnost odklad oznámila na sociální síti Weibo.

Přestože telefon nebyl představen, víme dost o jeho výbavě:

protáhlý 5,86” displej s výřezem

procesor MediaTek Helio P60

3, 4 nebo 6 GB operační paměti, úložiště 32 nebo 64 GB s možností rozšíření paměťovou kartou

duální fotoaparát s rozlišeními 12 + 5 Mpx, selfie 8Mpx

baterie o kapacitě 3 000 mAh

čistý Android 8.1 s pravidelnými aktualizacemi

Podle unklých informací má telefon startovat na ceně 799 juanů, tedy cca 3 300 Kč. Nejvyšší varianta by měla stát 999 juanů, tedy 4 000 Kč. Kdy se telefonu dočkáme, není jasné, ale mým osobním tipem je 19. červenec, kdy by mělo dojít i ke globálnímu uvedení dubnového modelu X6 , (jako Nokia 6.1 Plus).

Nokia 5.1 Plus (X5) katalog rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 8.1 mm, 160 g

displej: 5.9", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 244, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Mediatek Helio P60 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Zdroj: Weibo, GizmoChina