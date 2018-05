Také Microsoft měl obří konferenci a ukázal fantastické věci pro mobily

Na MobilManii jsme se v týdnu věnovali hlavně Google I/O, ale také Microsoft měl velkou vývojářskou konferenci a ač už nemá vlastní smartphonovou platformu, mobilům se věnovat nepřestal a na Buildu ukázal moc pěkné věci.

Spolupráce hlasových asistentek Cortana (Microsoft) a Alexa (Amazon) byla oznámena už dříve, ale až teď jsme tuhle zvláštní symbiózu viděli v akci. Jaké to má výhody a nebude to pro uživatele matoucí?

Microsoftí launcher pro Android se vyvíjí už několik let a vždycky měl co nabídnout, ale teď má velký trumf – oddělí pracovní a soukromé prostředí v jednom telefonu. Přitom firemní administrátor bude moct na dálku spravovat firemní data, aplikace a jejich nastavení.

Už v aktuálním updatem se mezi lidi dostala Timeline, jakási historie veškeré práce, která se synchronizuje mezi počítačem a mobilem. Ještě do konce roku by měla navázat aplikace Microsoft Inbox, která spolupráci mobilu prohloubí. Na mobil vám přijde SMS, notifikace vyskočí i na počítači a z velké klávesnice můžete pohodlně odpovědět. Půjdou přijímat hovory, budou vyskakovat notifikace a bude na vývojářích, jaké další možnosti do svých aplikací zapracují.