Také Motorola chystá smartphone s výřezem a zapojí jej do programu Android One

Motorola zatím přistupuje k obměně designu svých smartphonů velmi pozvolna. U řady Moto Z je to logické, protože ta je limitována garancí zpětné kompatibility s již existujícími rozšiřujícími kryty Moto Mods. Ostatní řady (Moto X, G, E a C) na sobě ale takové břemeno nemají, a tak by u nich mohl výrobce mnohem více experimentovat.



Výřez v displeji a vertikálně usazený fotoaparát v levém rohu. Co vám to připomíná? (Zdroj: Android Headlines)

Podle zjištění portálu Android Headlines připravuje Motorola nový model s pracovním názvem One Power, který by měl být nástupcem Moto X4. Směřovat tedy bude do vyšší střední třídy, navíc má přinést módní výsek v horním okraji displeje a také čistý Android včetně zařazení do programu Android One.

Dosud výrobce do svých zařízení nahrává také takřka čistý Android, ale kromě Moto X4 nenechává jeho aktualizaci přímo na Googlu. Zařazení do programu Android One znamená včasnější updaty a pravidelné bezpečnostní aktualizace. Zatím není jasné, kdy Motorola svoji novinku představí. Očekávat můžeme premiéru na zářijovém veletrhu IFA 2018 v Berlíně.

Nový model má navázat na povedenou Motorolu Moto X4: