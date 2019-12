Také Motorola má svůj periskop. Nejvíc se ale One Hyper chlubí rychlým dobíjením

Motorola představuje dalšího člena rodiny smartphonů. Model vyšší střední třídy Motorola One Hyper dostal název podle nové technologie rychlého dobíjení Hyper Charging, která zaujme výkonem až 45 W. Vestavěná baterie 4 000 mAh se tak může dobít až do 75 % kapacity za pouhou půlhodinu. Škoda, že výkonný nabíjecí adaptér není součástí balení a musíte si jej dokoupit zvlášť. Běžný nabíjecí výkon s přibaleným příslušenstvím činí 27 W.

To není ale jediné lákadlo novinky. Samozřejmostí je moderní design se skleněnými zády, ozdobným vertikálním pruhem a trojicí zdařilých barev. Motorola poprvé používá přední výsuvný fotoaparát pro selfie (tzv. periskop), díky čemuž může zůstat 6,5palcový Full HD+ displej bez rámečků. Selfie kamera má přitom úctyhodné rozlišení 32 Mpx a podporuje skládání pixelů (Quad Pixel) pro jasnější snímky i technologii Night Vision pro focení ve tmě.

Hlavní fotoaparát na zádech je potom duální a jeho primární senzor disponuje dokonce 64Mpx rozlišením se stejnými technologiemi Quad Pixel a Night Vision jako přední kamera a navíc umí i HDR. Sekundární senzor potom slouží pro širší záběr v úhlu až 118 °. Telefon podporuje Google CameraX API, což znamená, že i aplikace třetích stran (např. Instagram) dokážou využívat všech pokročilých funkcí fotoaparátu. Na zádech najdeme ještě čtečka otisků a decentní LED dioda po jejím obvodu, která informuje o příchozích notifikacích.

Výkon zařízení reprezentuje čipset Snapdragon 675 a porce 4 + 128 GB paměti. Vnitřní úložiště je možné rozšířit paměťovou kartou. Smartphone běží na čistém Androidu 10, výrobce nicméně opět nezmiňuje zařazení do programu aktualizací Android One řízených samotným Googlem, byť telefon patří do řady One, jejíž název odtud původně vznikl. Motorola One Hyper je v tuto chvíli v prodeji na americkém trhu za 400 dolarů. Do Evropy dorazí později, česká cena by se mohla pohybovat okolo 10 tisíc korun.