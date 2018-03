Také vás to překvapuje? Věrnější uživatele má Android, nikoliv Apple iOS

Consumer Intelligence Reseach Partners (CIRP) provedla studii, která říká, že uživatelé Google Androidu jsou systému věrnější, než uživatelé Apple iOS. Zdá se vám to překvapivé? Trend prý rok za rokem posiluje. Momentálně je skóre v procentech těch, kteří s novým telefonem zůstávají na stejné platformě 91 vs. 86 ve prospěch Androidu.

Spoluzakladatel CIRP Mike Levin vysvětluje, proč jsou obě čísla tak vysoká: „Jelikož máme de facto dva mobilní operační systémy, uživatelé už si prostě za ta léta vybrali, naučili se s ním a zůstat u něj. Apple a Google nyní musí vymyslet, jak přesvědčit loajální zákazníky.“

Podle Levina je to také důvod, proč obě firmy poslední dobou investují spíše do služeb – snaží se více vydělat na stávajících příznivcích. Minimálně u Applu tento přístup funguje. V listopadu zaznamenal rekordní příjmy ze služeb, rostly Apple Music, Apple Pay, iCloud, AppleCare i App Store. U Androidu to s výdělky ze služeb tak horké není, ale zase těží z toho, že uživatelé mohou vybírat z široké škály telefonů, aniž by museli změnit operační systém.

Firmám je jasné, že mnoho nových zákazníků už nepřijde. Tedy alespoň na stávajících trzích. A z toho pramení druhý výrazný rys – Google se snaží s programem Android Go dostat levné smartphony na neobsazené trhy. Apple má odjakživa vyšší průměrné ceny, ale díky prodeji starších modelů i tento údaj klesá. V Indii a jinde jsou hitem repasované iPhony, na které firma dává zkrácenou záruku.

