Také Xiaomi chystá fotomobil s pěti objektivy na zádech [spekulace]

Zase jedna z těch indicií, u kterých až budoucnost ukáže, jestli ukazovaly správným směrem. Kreativní ředitel Xiaomi zveřejnil na „čínském facebooku“ Weibo fotku designové evoluce smartphonů řady Mi. Důležitý však je vodoznak. Jakmile na něj začali lidé upozorňovat, snímek byl ze sítě smazán.

Takový vodoznak do fotek vkládá každý nový telefon Xiaomi. Když se to uživateli nelíbí, musí jít do nastavení a volbu vypnout. V tomto případě je však zásadní text vodoznaku: „Shot on Mi AI Penta cam“.

Je to jen náznak, ale podle něj Xiaomi připravuje fotomobil s pěti objektivy. Něco takového už řadu měsíců slibuje Nokia a výsledného produktu bychom se měli dočkat 24. února na barcelonském veletrhu MWC. Také Xiaomi tam má velkou tiskovku. Vytáhne podobný trumf jako Nokia? Co bude „pětiočko“ v podání Xiaomi umět?

Via anzhuo.cn