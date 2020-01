Takhle má vypadat vymodlený malý iPhone. Bude se jmenovat SE 2, nebo 9?

Od představení iPhonu SE uběhly téměř čtyři roky, fanoušci volají po nástupci a letos se snad konečně dočkají. Nechme teď stranou, zda se bude jmenovat SE 2, který by označením navázal na první SE, nebo iPhone 9, který by lépe zapadl do aktuálního portfolia. Ačkoliv zatím neexistují reálné fotky, spekulovanou novinku si vzal do parády leaker Steve McFly (@OnLeaks) a podle uniklých informací a zákulisních informací od výrobců vytvořil rendery.

Novinka bude ve srovnání s původním SE větší a bude vycházet z těla iPhonu 8. Podle McFlye však bude s rozměry 138,5 x 67,4 x 7,8mm o cca půl milimetru tlustší než osmička, což lze připisovat použití silnějšího akumulátoru. Telefon nabídne 4,7" LCD displej, procesor Apple A13, čtečku otisků prstů Touch ID a jeden zadní fotoaparát. Záda budou matná skleněná, sluchátkový jack má zmizet.

Analytik Ming-Chi Kuo dodává, že iPhone 9 by měl být představen již koncem března v 64 a 128GB variantě. K dispozici budou tradiční barevné varianty: vesmírně šedá, stříbrná a také červená (Product) Red. Očekávaná cena za základní variantu je 399 dolarů, tedy cca 12 000 Kč.

Video s předpokládanou podobou iPhonu 9:

