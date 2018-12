Takhle to Trump nechtěl. GoPro odchází z Číny, Apple bude následovat. Do USA se ale nevrátí

Společnost GoPro oznámila, že přesune výrobu kamer určených pro americký trh mimo Čínu. „Současná geopolitická situace vyžaduje pružnost. Aktivně předcházíme možnosti celní penalizace, ale věříme, že diverzifikace firmě prospěje, i když se situace nezmění. Jsme v tomto směru velmi flexibilní. Vlastníme výrobní zařízení, partner poskytuje továrny, takže tuto změnu zvládneme při relativně nízkých nákladech,“ vysvětluje Brian McGee, viceprezident GoPro.

Že opravdu nejde o plané výhrůžky směřované Donaldu Trumpovi, který rozpoutal obchodní válku s Čínou, dokládá plán GoPro vyrábět v nové lokalitě už v létě 2019. Kde to bude, firma neprozradila. Je však prakticky jasné, že to nebude v domovských USA. Právě to je jedním z hlavních motivů Trumpových kroků – přitáhnout výrobu amerických produktů z Číny domů do Ameriky.

Úmyslně nepíšu „zpět do Ameriky,“ protože iPhony se tam nikdy nevyráběly.

Pravděpodobně nejviditelnějším důkazem je Apple. Tim Cook zkoušel Trumpovi vysvětlit, že taková myšlenka je ekonomicky nerealizovatelná. A už dávno nejde jen o to, že je v Číně levná pracovní síla. Za poslední dekádu v Číně vyrostla masivní výrobní kapacita, které aktuálně nikdo na světě nedokáže konkurovat. S časem přišlo také unikátní know-how, vybudovaly se spletité dodavatelsko-odběratelské vztahy a celý tento ekosystém nelze jednoduše přenést do Spojených států. Dalším Cookovým argumentem je, že většina vývoje probíhá v USA, řada komponent pochází z USA.

iPhony se v USA vyrábět nebudou

Apple už v lednu vydal tiskovou zprávu, ve které vypočítával, kolik peněz v domovině investuje a kolik pracovních míst vytvoří. Analytici to brali jako tvorbu „alibi“ pro blížící se americko-čínskou obchodní válku. Jedním dechem však zdůrazňovali, že deklarované plány Applu dávají smysl, kdežto Trumpovy přímočaré výkřiky „vyrábějte iPhony v USA“ jsou čirý populismus. Tim Bajarin z Creative Strategies tehdy odhadl, že tisícidolarový iPhone X vyrobený v USA by zákazníka stál dvojnásobek...

Elektroniku zatím clo nezatížilo. Čínský a americký prezident se začátkem prosince domluvili nezavádět cla minimálně po 90 dní, ale očekává se, dříve nebo později se tak stane a ani Apple si nemůže dovolit nečinnost. Zatímco GoPro vystoupilo s jasným prohlášením, o příštích krocích Applu se zatím pouze spekuluje. Reuters uvádí, že Foxconn vyjednává o továrně pro iPhony ve Vietnamu a Thajsku. Ani v případě Applu by nešlo o celou současnou výrobní kapacitu, hlavním cílem by bylo eliminovat dopad dovozních cel při vstupu zboží na americký trh.

Firmy hájí své zájmy, kličkují v rámci nastavených pravidel a očekávaných změn. Přinést výrobu iPhonu „domů“, se Trumpovi celkem určitě nepodaří, ale alespoň částečné oslabení čínské ekonomiky by za úspěch považovat mohl. Otázkou je, jaká bude odveta čínské strany...