Taková nabídka tu ještě nebyla. O2 má 100 GB mobilních dat za 300 Kč!

Operátor O2 představuje limitovanou edici předplacených karet s unikátním datovým balíčkem, který obsahuje 100 GB dat, platí měsíc a stojí 300 Kč. Cena je na české poměry až neuvěřitelná, takže správně očekáváte nějaký háček. Jako primárně datová karta poslouží skvěle, ale omezující podmínky tu skutečně jsou:

Data nefungují v zahraničí (ani v EU). Ostatní služby jsou drahé. SMS stojí 2 Kč. S prvním hovorem se aktivuje neomezené volání v ceně 15 Kč, které platí po zbytek dne. Limitovaná nabídka. Kartu lze koupit pouze do konce srpna 2020, ale je možné, že se omezený počet prodá ještě před tímto datem (a O2 neříká, kolik karet je k dispozici). Naráz lze objednat pouze tři karty, jedna stojí 300 Kč. Datový balíček se aktivuje automaticky, nelze jej „ručně“ vypnout. Pochopitelně však musíte na kartě mít dostatek peněz – pokud ne, balíček se automaticky aktivuje po dalším dobití kreditu.

A teď dobré zprávy: Jde o stálou nabídku, tedy není stanoveno, že by balíček šlo aktivovat pouze po několik měsíců. Data fungují v LTE síti a nejsou omezená rychlostí přenosu.

Karta se dá koupit pouze na novém e-shopu www.datamanie.cz. O2 slibuje, že se zde budou postupně objevovat výhodné nabídky pro zákazníky předplacených karet (další přijde 1. září).

Nové předplacené tarify

O2 mění i stálou nabídku předplacených služeb, nové tarify jsou dva, jeden se zaměřuje spíše na volání, druhý spíše na data.

Tarif GO NAPLNO za cenu 149 Kč měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. V akci nyní zákazníci získají dalších 50 minut volání měsíčně zdarma.

Tarif GO NAPLNO DATA PLUS má 2 GB dat, 100 minut volání, 25 SMS a stojí 299 Kč měsíčně. V akci nyní O2 dává další 1 GB dat měsíčně zdarma.

Vyšší minimum a nové odměny

Nepopulární novinkou je navýšení minimální dobíjecí částky na 300 Kč. Platí to na všech prodejních místech – na značkových prodejnách, v internetovém bankovnictví, i na platebních terminálech Sazka.

Na revanš O2 láká na soutěž. Každé dobití kreditu kromě běžných výher (bonusový kredit, volání nebo data zdarma) znamená také zařazení do soutěže o ceny v hodnotě 15 milionů korun. Částka je rozdělená, každý týden do konce září O2 rozdělí ceny za 1,5 milionu korun. Budou to např. chytré televize, telefony Samsung, tablety Lenovo, 1000 korun bonusového kreditu nebo předplatné O2 TV. První soutěžní kód navíc O2 pošle v týdnu od 27. července všem zákazníkům bez ohledu na to, zda si kredit v té době navýší. Více na www.odmenazadobiti.cz