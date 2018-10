Takovou předpověď počasí jste ještě neviděli: grafika skvěle znázornila povodeň i tornádo

Počítačová grafika v dnešní době dokáže divy a je skvělé, když se využije k praktickým účelům. Například ukázat lidem, jaké nebezpečí jim hrozí v případě povodně a jaké škody dokáže napáchat hurikán. Právě to nyní zvládá americký televizní kanál The Weather Channel.

Televizní specialisté na počasí si dali záležet a s nadcházející hurikánovou sezónou připravili nové vizualizace, které kombinují živého moderátora, reálné studio a vnořenou 3D grafiku v obdivuhodný celek, který poslouží k předpovědi počasí a zejména pak k názorné ukázce síly blížícího se živlu.

S vizualizací si dokáže naprosto každý představit, co by obnášelo zvýšení hladiny o metr či třeba pět, nebo co dokáže síla větru. Ukázku hurikánu však dotáhli až do takové dokonalosti, že přímo do studia dopadne vrak automobilu vymrštěný hurikánem a nakonec živel pohltí celé studio.

Tato technologie byla vytvořena ve spolupráci s firmou The Future Group, která se zabývá rozšířenou realitou a využívá sílu grafického enginu Unreal, který budou hráči znát ze spousty současných videoher.