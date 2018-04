Takový bude Android P: Zatím jsme napočítali 15 novinek

Největší změny jsou na pozadí a mají za cíl větší bezpečnost uživatelů. Aplikace běžící na pozadí již nedostanou plný přístup k oprávnění , práva půjde omezit. Nemůže se tedy stát, že by aplikace delší dobu minimalizovaná na pozadí sama nahrávala zvuky nebo měla přímý přístup k fotoaparátu. A to je určitě pozitivní posun kupředu.

Google v březnu vydal Developer Preview 1 Androidu P a tady jsou jeho největší novinky. P se v prvním smartphonech objeví ve 3. čtvrtletí, jako první ji dostanou Pixely a smartphony zařazené do platformy Android One , ostatní výrobci budou upravovat a jejich zákazníci čekat.

Pokud budete na Androidu P nahrávat hovory, připravte se, že už to nepůjde tajně. Systém to zjistí a do sluchátka každých 15 sekund pustí 1 400Hz tón. Ten uslyší uprotistrana a bude mít jasno, že nahráváte.

Přímo v systému se objeví vylepšený blokátor hovorů. Má umožnit blokování hovorů od neznámých či skrytých čísel, popř. od těch, kteří nejsou uloženi v seznamu kontaktů. Google si od toho slibuje výrazný úbytek nevyžádaných hovorů z telemarketingových společností.

Google ukázal některé změny Androidu P i na videu:

Podpora Bluetooth HID umožní smartphonu chovat se jako Bluetooth klávesnice nebo myš. Počítá se i s nativní podporou skeneru oční duhovky. Ty se sice zatím objevily pouze u Samsungů Galaxy S8, S9 a Note 8, ovšem je zřejmé, že budou následovat další.

Indoor pozicování pomocí Wi-Fi RTT k určení polohy používá vzdálenosti od nejbližších přístupových bodů. Pokud telefon zná vzdálenost tří a více AP, spočítá vaši polohu s přesností na 1 až 2 metry. Oficiálně jsou podporovány obrazové streamy z dvou a více fotoaparátů. Novinkou je i podpora Multi-Bluetooth HFP/A2DP, videa HDR VP9 a také úsporná obrazová komprese HEIF.