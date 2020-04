Takto vypadá připravovaný LG Velvet. Hranatější křivky nám něco připomínají...

Jihokorejská značka LG se mezi smartphony, a ve stínu Samsungu, neustále hledá, a proto brzy dojde na výraznou designovou změnu. Jsme jsme vás nedávno informovali, LG brzy vsadí na tzv. 3D Arc design. A zatímco jsme až dosud mohli vidět pouze základní „ilustrační “skicy telefonů, v průběhu velikonočního víkendu se zhmotnily v reálný produkt. Na internetu se objevily rendery modelu LG Velvet, a je zřejmé, že jednomu z mobilních výrobců se finální produkt nemusí líbit...

Při pohledu do galerie možná i vás jako první napadlo japonské Sony, které již řadu let drží podobný trend hranatějších smartphonů. Ostatně, i prezentované barevné varianty vypadají hodně „soňácky“, ale ty jdou spíše na vrub tomu, kdo za rendery stojí. Telefon je dost protažený do výšky, což bude platit i o použitém displeji (tipujeme poměr stran 21,5:9), který je u bočních hran výrazně zakřivený. A toto zakřivení je použito i na zadním krytu, což má přispět k pohodlnějšímu držení telefonu v jedné ruce.

LG se nehrne cestou masivních vyčnívajících fotomodulů na zadních stranách, chce foťáky na zadním krytu jen „decentně“ přiznat. U Velvetu tak mají být připraveny hned tři foťáky, hlavní snímač se nebude nikde schovávat, bude umístěn na nejvyšší pozici. A další objektivy se pod ním mají srovnat postupně, podle svého rozlišení. LG můžeme pochválit za povedení zad, na nichž nic vizuálně neruší. Tedy, až na nápis ThinQ přilepený k označení Velvet, který celkový dojem trochu kazí.

S ohledem na výbavu se nečeká útok na ty nejvyšší příčky. Výkon telefonu by měl zajišťovat Snapdragon 765G, který se pyšní podporou 5G a je současně levnější, než Snapdragon 865. I tak by to ale mělo ve finále znamenat cenovku okolo 700 EUR, což při současném přepočtu dělá necelých 19 tisíc korun. Podle jihokorejského zdroje by se představení modelu LG Velvet mělo odehrát 15. května. Jak se vám očekávaná změna v designu LG zamlouvá?

Zdroj Ice Universe, Naver