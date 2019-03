Tanec robotů aneb co všechno je od člověka schopna obkoukat umělá inteligence

Tchajwanský výrobce mobilních čipsetů Mediatek měl v rámci veletrhu MWC v Barceloně na stánku hned několik interaktivních prezentací. V jedné z nich demonstroval zpracování obrazu pomocí umělé inteligence, což je funkce, kterou obsahují všechny současné vyšší procesory ve smartphonech. Na starosti ji má tzv. neurální procesorová jednotka (NPU).

Umělá inteligence má v tomto případě za úkol rozpoznávat jednotlivé končetiny člověka a jejich pohyb. Kamera ve smartphonu snímá tanečníka a přenáší jeho pohyby do pokynů udělovaných několika robotům. Ti pak jeho pohyb napodobují a vypadá to, jako by tančili synchronizovanou sestavu. Nedůvěřivý pozorovatel by si mohl myslet, že se tanečník musel naučit robotům naprogramovanou sekvenci, ale načasování pohybů bylo po celou dobu přesné.