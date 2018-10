Tato verze superphonu Huawei Mate 20 v Česku nebude. Ale mrzet nás to nemusí

Nově uvedená série Huawei Mate 20 sestává ze čtyř zástupců: nejvyššího modelu Huawei Mate 20 Pro (bude v prodeji také na našem trhu), luxusního modelu Huawei Mate 20 RS (pouze v buticích Porsche Design), dále modelu s velkým displejem Huawei Mate 20 X (u nás nebude), a do třetice modelu Huawei Mate 20. Ani poslední jmenovaný model se nedostane do oficiální české distribuce. A vlastně to tak úplně nevadí.

Mate 20 je totiž trochu „ošizenou“ verzí Mate 20 Pro. Na první pohled vypadá podobně, vyrábí se ve stejných barvách, ale při bližším zkoumání zjistíme, že kompromisů je celkem dost.

Huawei Mate 20:

má čtečku otisků na zádech, nikoli integrovanou v displeji

má o něco nižší, ale širší tělo než Mate 20 Pro

nemá 2K OLED displej zakřivený k okrajům, ale IPS s Full HD+ rozlišením

nemá stupeň odolnosti IP68, ale jen IP53

má baterii 4 000 mAh, Mate 20 Pro má ještě o 200 mAh navíc

má menší výřez v displeji, ale nemá IR senzor na odemykání obličejem

má o kousek tenčí spodní bradu než Mate 20 Pro

má jinak uspořádané čočky trojitého fotoaparátu než Mate 20 Pro

má slot na karty umístěný na boku, Mate 20 Pro na spodní hraně

nemá ultrarychlé kabelové dobíjení 40 W

nemá bezdrátové dobíjení

má 3,5mm jack na sluchátka

ve stejné paměťové specifikaci (6 + 128 GB) vyjde zhruba o 5 tisíc korun levněji než Mate 20 Pro

Tento výčet potvrzuje, že i když mají modely Mate 20 Pro a Mate 20 společnou DNA, přece jen je na tom druhý ze sourozenců výrazně hůř. Přitom cenový rozdíl vychází pouze zhruba na 20 %. Pro některé trhy, kde je cenovka nad tisíc eur už pro zákazníky příliš vysoká, to ale může být vhodná alternativa.