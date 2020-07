TCL 10 SE a TCL 10 Plus. Když AMOLED nemusí nutně znamenat drahý telefon...

Značka TCL rozšířila rodinu smartphonů TCL 10 o další dvě novinky. Zatímco model TCL 10 SE můžeme brát jako nejdostupnější letošní novinku tohoto čínského výrobce, TCL 10 Plus v cenové hladině do osmi tisíc korun může dost zatopit konkurenci. Opírá se o čipset Snpadragon 665, čtyřnásobný fotoaparát či o zakřivený AMOLED displej.

TCL 10 SE: slušný základ

Základní letošní model od TCL dostal do výbavy 6,52" IPS displej s rozlišením HD+ a poměrem stran 20:9. Zobrazovací panel zabírá 89 % čelní strany v jeho véčkovém výřezu najdeme 8MPx selfie s fixním ostřením. Na zádech jsou připraveny tři horizontálně zarovnané fotoaparáty vyrovnané. Základní 48MPx snímač (F1.8) doplňuje 5MPx širokáč a 2MPx kamerka pro rozmazání pozadí při portrétovém focení. V horším světle můžete počítat i s duálním LED přisvětlením. Uprostřed zad nechybí ani vycentrovaná čtečka otisků prstů.

Na horní hraně je připraven sluchátkový jack, o 15W dobíjení 4 000mAh baterie se stará USB-C na spodní hraně. Výkon smartphonu poskytuje čipset MediaTek Helio P22, grafický adaptér PowerVR GE8320 a 4GB RAM. Interní 128GB paměť rozšíříte microSD kartami až na dvojnásobek, ve výbavě se myslelo i na LTE Cat.4 či na NFC. Uvnitř smartphonu poběží Android 10 s grafickou nadstavbou od výrobce. TCL 10 SE bude v česku prodávat v černé a stříbrné za 4 990 Kč.

TCL 10 Plus: pro středně náročné

Při pohledu do specifikací je TCL 10 Plus daleko zajímavějším modelem. V prvé řadě se můžete těšit na 6,47" dvakrát zakřivený AMOLED displej s protaženým Full HD a integrovanou optickou čtečkou otisků prstů. Stejně jako u modelu SE se i tentokrát o vylepšení obrazu a fotografií stará technologie NXTVISION. Certifikace HDR10 se zase bude hodit při sledování filmů na Netflixu. Ve výřezu displeje je připravena 16MPx kamerka, která slučuje čtyři pixely do jednoho.

Pruh s fotoaparáty se na zadní straně rozrostl o jeden další objektiv. Zůstává základní 48MPx foťák (F1.8), který je doplněný 8MPx 118° širokáčem (F2.2), makrem a objektivem s variabilní hloubkou ostrosti (oba s rozlišením 2MPx a světelností 2.4). Foťáky ze stran ještě doplňuje dvojice přisvětlovacích diod. O výkon se u vybavenějšího modelu stará Snapdragon 665 v kombinaci se 6GB operační pamětí a 64GB úložištěm, které rozšiříte microSD kartami až o dalších 512 GB.

Klíčové vlastnosti TCL 10 Plus zachycené na videu:

Nevyměnitelnou baterii o kapacitě 4 500 mAh dobijete přes rychlonabíjení Quick Charge 3.0 (18W), ve výbavě telefonu se počítá s hybridním slotem pro druhou nanoSIM, s NFC, Bluetooth 5.0 či s podporou LTE Cat. 6. TCL 10 Plus půjde do prodeje ve stříbrné a modré, a to za cenu 7 990 Kč vč. DPH. Obě novinky budou v Česku dostupné v posledním čtvrtletí letošního roku.