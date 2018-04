Technologická magie. Essential má patent na foťák ukrytý v displeji

Notch, aneb výřez v displeji, je letos u smartphonů jasným designovým trendem. Vše to ale začalo loni s představením Essential Phonu. Ten přišel ještě o pár měsíců před iPhonem X a jeho výřez je výrazně menší.

Jak ale ukazuje patent z prosince 2017, Essential by se výřezu chtěl zbavit úplně. Tím, že čočku fotoaparátu integruje přímo do displeje, resp. pod něj. Myšlenka je taková, že by byl použitý displej vyrobený z průhledných materiálů, takže by při focení stačilo deaktivovat pixely nad objektivem.

Essential však myslí i na variantu, kdy by byl displej jen částečně průhledný. Fotoaparát by tak sice pořizoval snímky zkreslené barevnou vrstvou LCD filtru, ale to prý není problém pro následný softwarový postprocesing. Ačkoliv je nápad velmi zajímavý, stále jde pouze o patent, nikoliv reálný produkt. Přesto je možné, že za pár měsíců či let budeme tuto technologii vítat stejně rádi jako nyní čtečky otisků prstů v displeji. Dočkáme se už v letošní evoluci Essentialu Phonu?