Telefon s bezkontaktním teploměrem? Umidigi A7S prakticky nemá konkurenci

Svět levných smartphonů s Androidem Go obohatila před několika dny zajímavá novinka. U nás prakticky neznámá značka Umidigi uvedla do prodeje model A7S, který je prvním levným smartphonem na světě osazeným infračerveným bezkontaktním teploměrem, který se může hodit při povinném měření v rámci opatření proti koronaviru. K tomu dostane základní čipset, tři fotoaparáty, ořezaný Android 10 Go, ale také velmi slušnou cenovku.

Nebudeme si nic nalhávat, bezkontaktní teploměr je největší tahákem telefonu. Dokonce tak velkým, že můžete na měření teploty přímo namapovat boční tlačítko. Infračervený měřič je umístěn ve fotomodulu na zádech poblíž hlavního 13MPx fotoaparátu (F1.8), 8MPx širokáče a 2MPx kamerky sloužící pro rozmazání pozadí při portrétovém focení. Vepředu na vás čeká 6,53" LCD displej s rozlišením HD+, v jehož výřezu je usazena 8MPx selfie.

Výpočetní výkon tohoto celoplastového smartphonu obstarává čtyřjádrový MediaTek MT6737 o taktu 1,25 GHz s 2GB operační pamětí. 32GB paměť si rozšíříte microSD kartami, do společného šuplíku můžete ještě přidat dvě nanoSIM karty. Telefon podporuje globální LTE pásma, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n a GPS, ve výbavě však chybí NFC i čtečka otisků prstů. Nevyměnitelnou baterii o kapacitě 4 150 mAh dobijete přes USB-C konektor 5 Watty. Telefon bude k předobjednání od 21. září za 70 dolarů (1 500 Kč), v běžném prodeji je cena stanovena na 100 dolarů, tedy zhruba na 2 200 Kč.

Zdroj Umidigi via Aliexpress