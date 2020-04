Telefony Huawei bez Googlu. Dobrodružství, do kterého se jednoduše nechcete pustit

Kombinace několika obchodů sice není uživatelsky komfortní cesta, ale je bezpečná a máte garantované aktualizace aplikací přímo od zdroje. K aplikacím, které nenajdete, existují alternativy, se kterými se dá fungovat. Rozhodně to není optimální cesta, ale troufnu si napsat, že nenáročným uživatelům zmíněné možnosti budou stačit. Tedy až na...

Nejpalčivějším problémem je nedostatek aplikací. Jednak to jsou populární utility přímo od Googlu jako je Gmail, Google Fotky, Google Disk, YouTube a další, které vůbec nelze doinstalovat. Největším problémem je absence obchodu Google Play, který je na Androidu primárním zdrojem aplikací.

Nejviditelnější obětí obchodní války mezi USA a Čínou je společnost Huawei, která u nových telefonů (a platí to i pro dceřinnou značku Honor) ztratila přístup ke službám Googlu. Tzn. žádný obchod Play s milióny aplikací, žádné placení přes Google Pay, žádné YouTube atd.

Oficiální cesta: převod aplikací z jiného telefonu

Pro ty pokročilejší uživatele si Huawei připravilo další oficiální cestu: aplikaci PhoneClone. Její smysl je jednoduchý: přenést obsah z jednoho telefonu na druhý. A to hlavní? Platí to i pro aplikace z Google Play (nikoliv však aplikace přímo od Googlu, tedy Gmail, YouTube, Google Mapy...). Stačí tedy mít druhý telefon s obchodem Play a aplikace se z něj do nového Huawei přenesou přes Wi-Fi.



Aplikace PhoneClone umí přenést nainstalované aplikace z jiného telefonu. Tímto způsobem sem přehrajete i aplikace, které se nenechází v dostupných obchodech.

Přenos aplikací funguje ve většině případů, přesto je ale třeba mít na paměti několik problémů:

Aplikace od Googlu nepřenesete. Přenesené aplikace využívající služeb Google Play nemusí fungovat vůbec, nebo jen omezeně. Nezáleží přitom od jakého je vývojáře. Přenesené aplikace nelze dále aktualizovat. Jedině je aktualizovat na starém telefonu a znovu přenést.

Aby bylo jasno, nezáleží na tom, zda je přenášená aplikace od Googlu či jiných vývojářů. Klíčové je, do jaké míry k svému fungování využívá GMS (Google Mobile Services, služby Google). Pokud je například Google API klíčové i k jejich spuštění, tak máte smůlu. Na druhou stranu zde ale rozjedete například Google Chrome či Mapy, které ve výchozím stavu umí fungovat i bez Google účtu. Jen přijdete o historii prohlížení a jiná data.



Klíčový není původ aplikace, ale míra využití služeb Google. Pokud jsou pro její správné fungování klíčové, aplikace fungovat nebude nehledě na to, od jakého je vývojáře.

Sečteno podtrženo, pokud chcete využívat své oblíbené aplikace oficiální cestou, s trochou snahy o mnoho nepřijdete. Počítejte jen s tím, že cesta bude hodně trnitá.