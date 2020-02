Telidoo znamená levné volání a SMS. A není to operátor, je to aplikace

Ať už jste v jakémkoli vztahu s operátorem, ať už máte jakýkoli tarif či kredit, stačí vám stáhnout si aplikaci Telidoo a už můžete volat za 0,79 Kč za minutu dalším uživatelům služby, za 0,99 Kč mimo ni a SMS psát za 0,99 Kč. Chat je navíc zdarma, fotky můžete posílat ve vysokém rozlišení a k dispozici je i zálohování. Vše je dokonce až nečekaně snadné.

Není potřeba uzavírat žádnou smlouvu, přenášet telefonní číslo ani nikam chodit. Stačí si stáhnout aplikaci Telidoo (zdarma pro Android, pro iOS se připravuje) do vašeho smartphonu, projít si registraci, odsouhlasit povolení a už voláte. Službu rozjedete na Androidu od verze 6.0, až bude dostupná aplikace i pro iOS, ponese bohužel různá omezení a to kvůli API Applu. Z toho důvodu tak nebude umožněno to nejdůležitější a to konkrétně volání.

Registrace se skládá jen ze zadání telefonního čísla, které používáte ve vašem telefonu, jména, e-mailové adresy a hesla. Povolení pak obnáší změnit výchozí aplikace pro volání a zprávy právě na titul Telidoo, plus samozřejmě umožnit aplikaci zasílat vám notifikace. Rozhraní je pak podobné většině komunikačním aplikací.

Jednotlivé záložky zde značí váš výpis telefonních hovorů, seznam zpráv a telefonní seznam. Pod ikonou peněženky se dozvíte stav svého kreditu, můžete jej zde dobít (převodem či platební kartou, výše platby je na vás), ale lze jej i někomu poslat, nachází se zde také historie vašich plateb nebo faktury za uplynulá období. Logo titulu skrývá informace o cenách, vašem účtu a samozřejmě zde nechybí ani nastavení.

V něm si můžete vybrat barevné schéma, ale i přeskládat základní nabídku, či si zde můžete do aplikace integrovat komunikační služby, jako jsou WhatsApp, Viber a Facebook Messenger. Díky tomu už nadále nemusíte používat několik komunikačních aplikací, vystačí vám jen Telidoo.

Všechny hovory jsou účtovány v tarifikaci 60+1, dostupnost signálu je závislá na vašem operátorovi, stejně tak tedy kvalita spojení. SMS sice stojí 0,99 Kč, ale pokud jste připojeni k internetu a píšete uživatelům služby, je to zdarma, jako jakýkoli jiný chat. Přítomen je i ten skupinový.

Zajímavé je i šifrování. Odesílané zprávy, soubory či fotografie lze zašifrovat tak, aby je nikdo nemohl bez zadání pinu nebo identifikace otiskem prstu zobrazit. Bez autentifikace je tak obsah zprávy jednoduše nečitelný. Jistě se pak hodí i zálohování zpráv. Ukládat je můžete nejen v telefonu ale stejně tak v cloudu. Více o službě najdete na stránkách Telidoo.com.