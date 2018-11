Tesco Mobile nabízí vánoční edici SIM karet s dvojnásobným kreditem

Štědroň se jal rozdávat dárky s předstihem, jak sám praví. V prodejnách Tesca aktuálně pořídíte speciální edici SIM karet s dvojnásobným kreditem (černá krabička). Princip je jednoduchý, dobijete třeba za 300 Kč a získáte dvojnásobek, tedy 600 Kč. Jen pozor, mějte na paměti, že bonusový kredit platí 30 dní. Minimální dobíjecí částka je 200 Kč.

Garance dvojnásobného kreditu platí do dubna 2019, ale existuje velká šance na prodloužení nabídky: „V tuto chvíli garantujeme pouze do dubna 2019, ale už několikrát jsme prodlužovali garanci dvojnásobného kreditu a nic nenasvědčuje tomu, že bychom jej měli zrušit“, uvádí Tesco Mobile jako odpověď v diskuzi na Facebooku.

Co si počít s bonusovým kreditem? Můžete si třeba aktivovat balíčky MAXI (1,5 GB) na 30 dní nebo EXTRA (5 GB) s 50 % slevou. To znamená za 150, respektive za 275 Kč, viz ceník. Nabídka platí do konce roku 2018.