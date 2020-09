Tesla Battery Day: Musk oznámil nový článek, novou konstrukci a nová auta

Téměř půl roku odkládaný Battery Day přinesl řadu oznámení, v tomto článku shrnu ta nejdůležitější. Akce měla nevídaný formát, Elon Musk a jeho hosté mluvili z velkého pódia jako z hudebního festivalu, za nimi zářila obří obrazovka a v hledišti byly naskládané Tesly s diváky uvnitř – důvodem je pochopitelně pandemie a s ní spojená opatření. PS: Místo potlesku se troubilo. Skutečný dojezd elektromobilů. Žádný nedal 500 km, nejhorší ani 100 km a nevyhrála Tesla Zdroje, továrny, efektivita Hodně času Musk a spol. věnovali dodavatelskému řetězci, ekologii, udržitelnosti a výrobnímu procesu. Tesla sama bude přímo v Nevadě těžit Lithium, což ve výsledku povede k výraznému zjednodušený výroby, snížení karbonové stopy a snížení nákladů. Když se Musk rozvášnil o efektivitě svých budoucích továren, chvíli působil až trumpovsky: „Firma, která bude úspěšná, je firma, jejíž jedna továrna dokáže to, co u konkurenta dokáží dvě, nebo tři, nebo čtyři továrny. Takže o to se snažíme – jak s jednou továrnou dokázat to, co ostatní s pěti, nebo dokonce deseti továrnami.“

Cenu baterií neurčuje pouze technologie baterie samotné, ale i způsob její výroby a celý dodavatelský řetězec. Tesla si to plně uvědomuje a pracuje na každém článku. Zajímavá zmínka padla také o recyklaci. Vysloužilé baterie bude zpracovávat přímo Tesla a vidí to jako zajímavý zdroj už jednou získané suroviny.

Nová baterie Musk ji opakovaně označil za revoluční, ale někteří fanoušci jsou zklamaní. Čekali jste trojnásobek dnešní kapacity? Pak budete zklamaní také, přednesený vývoj však odpovídá reálným možnostem současné technologie.

Nelekejte se pětinásobného množství energie v novém článku. Hlavně je to jeho zvětšením, ale posunuje se i technologie uvnitř. Novému článku v Tesle říkají 4680, protože má 46 mm v průměru a 80 mm na výšku. Je výrazně větší než stávající článek, takže pojme 5× více energie. Pouhá změna formátu ušetří 14 % ceny za uloženou kWh a o 16 % prodlouží dojezd. Batman ovládl navigaci Waze. Natočili jsme ho v akci a je to docela legrace, podívejte se Nová je však i technologie uvnitř. Povedlo se zcela eliminovat kobalt a nahradit jej niklem, který je výrazně levnější a umožní vyšší hustotu uložené energie. Problém je stabilita, proto Musk přiznává, že jejich článek je „velmi blízko tomu, aby fungoval“. To nezní příliš pozitivně, ale cesta k cíli je prý jasná, jen to bude ještě stát hromadu práce. Konkrétní parametry tedy neznáme, stejně tak nejasný je časový rámec nasazení této novinky.

Nová konstrukce Dalším klíčovým bodem pro posun kupředu je zásadní změna konstrukce automobilů Tesla. Budoucí modely nebudou mít battery-pack tak, jak jej známe dnes, ale články budou součástí konstrukce auta.

Musk přirovnal nový způsob integrace baterií k evoluci palivové nádrže u letadel. Musk to přirovnal k letadlům, která kdysi měla nádrže namontované do prostoru uvnitř křídla. „Pak ale někoho napadlo udělat nádrž ve tvaru křídla, což zásadně zvětšilo objem dostupného paliva a zároveň zjednoduší konstrukci. Pro nás to bude podobné, ale ještě lepší v tom, že palivo je tekuté, naše články jsou pevné a jejich ocelový plášť se stane nosnou součástí konstrukce,“ vysvětluje Musk na názorném příkladu. Bezklíčové otevírání aut je bezpečnostní katastrofa. Zlodějům odolají auta jediného výrobce Musk vyzdvihnul zjednodušení konstrukce, na jednom autě se ušetří 370 dílů a 10 % hmotnosti. Nová konstrukce sama o sobě prodlouží dojezd auta o 14 %. Co už Musk nekomentoval, je bezpečnost a vyměnitelnost takových článků.