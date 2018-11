Tesly dostanou update. Majitelé je budou ovládat z mobilu jako RC modely

Pokud jste viděli bondovku Zítřek nikdy neumírá, kde James Bond v podání Pierce Brosnana ovládal své BMW prostřednictvím telefonu Sony Ericsson, možná tušíte, kde bral Elon Musk inspiraci pro nejnovější funkci. Něco podobného totiž oznámil na Twitteru. Razantně by se měla vylepšit funkce Tesla Autopilot, která právě dálkové ovládání, jako u RC modelů, umožní.

Aktualizace by měla přijít za cca šest týdnů. Abyste si této možnosti mohli naplno užít, musíte mít balíček Enhanced Autopilot (stojí 5 tisíc dolarů). Na modelu auta nezáleží, jen jeho datum výroby nesmí být starší než dva roky. Po over-the-air aktualizaci se Tesla naučí vás následovat jako domácí mazlíček, jak uvedl Musk. Samozřejmě se zde předpokládá omezení maximální rychlosti z důvodu bezpečnosti.

Also, you’ll be able to drive it from your phone remotely like a big RC car if in line of sight