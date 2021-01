Test Amazfit GTS 2: Po rozchodu vždycky nejvíc trpí děti

Amazfit GTS 2 jsou chytré hodinky, které navazují na povedenou první generaci. Od nástupce bych čekal zachování dobrého, odstranění špatného a pár novinek jako bonus. Ale ono je to bohužel komplikovanější…

Na vysvětlenou

Abyste porozuměli problémům, které budu popisovat, začnu trochou nudné politiky. Začalo to v roce 2014 legendárním náramkem Mi Band, který pro Xiaomi vyrobila firma Huami. V následujících letech se spolupráce rozšiřovala. Zároveň Huami začalo chrlit další hodinky pod vlastní značkou Amazfit. I na jejich distribuci spolupracovalo Xiaomi, což je vidět i v Česku – obě značky distribuují stejné firmy, na řadě e-shopů se hodinky prodávají jako Xiaomi Amazfit.

V průběhu roku 2020 se nad vztahem Huami-Xiaomi začala stahovat mračna. Mi Band 5 ještě Huami pro Xiaomi vyrábí, ale zároveň proti němu staví téměř identický Amazfit Band 5. To je vyhlášení války:

Tolik z vnější viditelná fakta. Při tomto rozchodu se však stalo i něco dalšího. Můžeme jen hádat, jestli to bylo rozpuštění společného vývojového týmu, spory o značky či licence, ale patrně to nebylo pěkné a následky vidíme i na produktech. I když chytré hodinky Amazfit GTR 2 a GTS 2 v tabulkovém srovnání s první generací vypadají jako klasická evoluce, v praxi je to smutný příběh.

Co je špatně

Hodinky Amazfit nikdy neměly ambice útočit na nejlépe vybavené chytré hodinky, ale co dělaly, dělaly dobře a spolehlivě. Teď to bohužel neplatí. Největší problém vidím ve stabilitě připojení ke smartphonu. Po pár hodinách se konektivita rozpadne a vy si toho všimnete až když vám podezřele dlouho nepřichází notifikace.

Takové hodinky nemají informace o počasí, takže na ciferníku svítí prázdný widget. Když chcete jít sportovat, musíte čekat dlouhé minuty, než se z GPS satelitů stáhnou data, která by se normálně během pár sekund stáhly přes mobil z internetu. Atd. Pro nápravu někdy stačí spustit aplikaci, někdy je potřeba restartovat hodinky i mobil.

Jedním z mezigeneračních pokroků je přidaná možnost přes hodinky telefonovat. Připojí se jako standardní bezdrátové handsfree, telefon zůstává v kapse, hovor přijmete na displeji hodinek, pak mluvíte do jejich mikrofonu a posloucháte jejich reproduktor. V hodinkách značek Huawei/Honor to funguje bez chyby (ve videu si skočte na čas 7:00). Na Amazfitech je divné, že funkci musíte cíleně vyhledat v mobilní aplikaci, už spárované hodinky spárovat ještě jednou (jako handsfree) a pak… A pak to stejně nefunguje. Při hovoru vidím hodinky jako připojené, ale zvuk ani mikrofon v nich nefunguje, takže musím klasicky přiložit telefon k uchu.

Těžko říct, jestli za to všechno může nová aplikace Zepp (dříve Amazfit), software uvnitř hodinek, nebo kombinace obojího.

Dlouhodobým nedostatkem jsou notifikace, na které se nedá odpovídat či jinak reagovat. Ale spíše než chyba konkrétního modelu je to vlastnost kategorie.

Naděje existuje

Dobrou zprávou je, že se situace zlepšuje. První recenzenti, kteří dostali hodinky do rukou hned po čínské premiéře, hlásili výdrž baterie kolem dvou dnů. To je pro danou kategorii hodinek katastrofa. Dva dny si mohou dovolit Apple Watch a Samsung Galaxy Watch se všemi jejich technologiemi, možnostmi a aplikacemi, ale ne Amazfit s uzavřeným systémem.

S aktuálním softwarem už hodinky vydrží nějakých osm dní, což odpovídá standardu. Doufejme, že Huami podobným způsobem napraví i zbývající výtky.

Co je dobře

Jak mobilní aplikace, tak hodinky jsou vzorně počeštěné. Líbí se mi úpravy v uživatelském prostředí – pohledná grafika, přehlednější menu s menším počtem duplikujících se položek. Pokud některé nepoužíváte, můžete je (v mobilní aplikaci) skrýt a prostředí tak dále zpřehlednit.

Zajímavý (a u Garminu odkoukaný) je nápad s menšími vertikálně naskládanými widgety (tady se to jmenuje Karta zástupce). Škoda jen, že jej v Huami nedotáhli a malé vertikálni widgety se duplikují s velkými horizontálními (to jsou ty, které vidíte při listování z hlavního ciferníku do stran). V hodinkách můžete editovat horizontální widgety, v mobilu ty vertikální, takže s trochou snahy si hodinky vyladíte k obrazu svému. Ale je to nepřehledné, neintuitivní a šlo by to udělat lépe, snad se dočkáme v některém z příštích updatů.



Dlouhodobě chválím nabídku ciferníků, u vybraných lze upravovat obsah jednotlivých widgetů. Tady se naštěstí nic nezměnilo.

Hodinky Amazfit mají svým pojetím velmi blízko ke konkurenci od Huawei/Honor. Celé téhle kategorii polochytrých hodinek jsem vždy vytýkal, že sice mají GPS a hrají si na sporttester, ale naměřené aktivity nedostanete do žádné zavedené sportovní platformy. Pro Huawei a Honor to (i přes sliby) platí dodnes, pro Amazfit už ne.

V mobilní appce přidáte účet služby Strava a každé hodinkami zaznamenané cvičení se přenese i tam. Pokud používáte jinou službu, zatím máte smůlu (leda by se vám chtělo zřídit Stravu, ručně stáhnout každý workout ve formě souboru GPX a uploadovat jej jinam).

Verdikt

Na pozadí hodinkového byznysu značky Amatfit se něco stalo a negativně se to projevilo na novém produktu. Ne na designu, materiálech a jejich zpracování, tam je i nadále všechno v nejlepším pořádku. Naštěstí jde „pouze“ o software, se kterým se dá pracovat i dodatečně formou aktualizací. Ale než se povede vyřešit popsané problémy, nemohu nákup modelu GTS 2 doporučit.

Co vzít místo nich? Stále se dají koupit loňské Xiaomi Amazfit GTS a jejich cena mezitím spadla na dumpingových 2 350 Kč. Jestli vám jde hlavně o Stravu, jde o jedny z nejlevnějších kompatibilních hodinek, které můžete koupit.

Nebo jděte k Huawei (ale bez Stravy). Také jsou tu skvělé Garmin Venu Sq – sice se slabším LCD displejem, zato bohatou výbavou, aplikacemi, platbami Garmin Pay, notifikacemi, na které se dá reagovat, celým garminím ekosystémem za zády a pouze o pár stovek vyšší cenou než dnes testovaný Amazfit GTS 2.