TEST: Garmin Forerunner 245 umí sledovat i menstruaci, bez chyb ale nejsou

Garmin přichází s novými typy hodinek modelové řady Forerunner (45, 245 a 945). My jsme dostali možnost podívat se blíže na zoubek modelu Forerunner 245, který je cenou i funkcemi střední cestou této řady. Co všechno tyto krásky umí? A v čem by naopak mohly zklamat?

Jak už název napovídá, modely řady Forerunner jsou určeny především běžcům. Tyto hodinky jsou velmi lehké, nabízejí možnost přípravy tréninkových plánů, vyhodnocení aerobního a anaerobního tréninkového efektu nebo automatické měření VO2Max. Můžete k nim připojit i externí snímače Running Dynamics Pod (nutné dokoupit zvlášť), díky čemuž získáte podrobný rozbor běžeckého stylu. To však neznamená, že je nemůžete využívat i na jiné sporty. Spolehlivě s nimi zaznamenáte například i jízdu na kole, jógu, plavání a řadu dalších aktivit.

Za tisícovku navíc přehrají i hudbu

Forerunner 245 se vyrábějí ve dvou variantách - bez úložiště hudby nebo s úložištěm, do kterého můžete nahrát až 500 skladeb. Hudbu pak můžete přehrávat přímo z hodinek do bezdrátových sluchátek. Cena verze s úložištěm hudby a bez něj se liší zhruba o tisíc korun, záleží tak na vás, jestli tuto funkci využijete. Já osobně mívám při tréninku z bezpečnostních důvodů vždy u sebe i telefon. Není pro mě proto rozhodující, zdali budu hudbu přehrávat z mobilu či přímo z hodinek.

Varianta s úložištěm hudby a bez něj se liší také barevným provedením. Z nabídky si však zajisté vyberou muži i ženy. Forerunner 245 je k dispozici v šedé a vínové, Forerunner 245 Music pak v černé, bílé a tyrkysové. Pásek je vyrobený z gumového materiálu. Jako majitelka velmi úzkého zápěstí oceňuji také jeho variabilitu - lze jej nastavit na obvod ruky od 127 do 204 mm.

Spousta funkcí pro běžecké nadšence

Garmin Forerunner se ovládají pěti tlačítky umístěnými po obvodu hodinek. Stejně jako řada jiných běžeckých sporttesterů tedy postrádá dotykovou obrazovku. Z vlastní zkušenosti však mohu říct, že je při pohybu mnohem jednodušší stisknout tlačítko než přejíždět prstem po obrazovce. S čitelností displeje jsem neměla sebemenší problém, ať už na denním světle, ostrém slunci nebo ve tmě.

GPS signál hodinky zachytily vždy zhruba do deseti sekund od spuštění běžecké aktivity. Po jejím ukončení nabídly k zobrazení mapu mého tréninku (avšak pouze trasu, nikoliv detailní mapu s ulicemi, která je však posléze dostupná v mobilní aplikaci). Baterie vydrží zhruba sedm dní, pokud budete mít zapnutou GPS, výdrž se pochopitelně zkracuje.

Stejně jako většina Garminů nabízí i tento model základní funkce jako Bluetooth propojení s mobilem, měřič tepu na zápěstí, zaznamenání spálených kalorií nebo ušlých kroků. Podívejme se však blíže na funkce, které nepatří k „základní výbavě“.

PulseOx sensor - Zařízení má pulzní oxymetr na zápěstí, který měří saturaci kyslíku v krvi. Naměřené údaje vám mohou pomoci zjistit, jak se vaše tělo přizpůsobuje cvičení a stresu.

- Zařízení má pulzní oxymetr na zápěstí, který měří saturaci kyslíku v krvi. Naměřené údaje vám mohou pomoci zjistit, jak se vaše tělo přizpůsobuje cvičení a stresu. Celodenní měření stress skóre - Tento ukazatel vypovídá o míře zátěže vašeho organismu a tím pádem napomáhá ke stanovení vhodného postupu jeho regenerace.

- Tento ukazatel vypovídá o míře zátěže vašeho organismu a tím pádem napomáhá ke stanovení vhodného postupu jeho regenerace. Body battery - Funkce sčítá informace o tréninkové zátěži, stresu a dalších výdejích energie a porovnává je s dobou spánku, odpočinku a relaxace. Díky tomu můžete plánovat náročné tréninky nebo nastavit vhodnou délku spánku.

- Funkce sčítá informace o tréninkové zátěži, stresu a dalších výdejích energie a porovnává je s dobou spánku, odpočinku a relaxace. Díky tomu můžete plánovat náročné tréninky nebo nastavit vhodnou délku spánku. Incident detection - Automaticky detekuje nehodu a vyšle žádost o pomoc kontaktu, který předem zvolíte. Podobnou funkcí je Assistence, která odešle žádost po stisknutí kombinace kláves.

- Automaticky detekuje nehodu a vyšle žádost o pomoc kontaktu, který předem zvolíte. Podobnou funkcí je Assistence, která odešle žádost po stisknutí kombinace kláves. Mód pro plavání - Hodinky jsou vhodné také pro plavání v bazénu. Změří vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie a čas.

- Hodinky jsou vhodné také pro plavání v bazénu. Změří vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie a čas. Garmin Coach - K dispozici jsou také tréninkové plány na různé vzdálenosti (např. pět kilometrů, půlmaraton).

- K dispozici jsou také tréninkové plány na různé vzdálenosti (např. pět kilometrů, půlmaraton). Sledování menstruace - Tato funkce umožní ženám podrobně sledovat jejich cyklus. Přímo v hodinkách můžete zaznamenávat nejen samotnou menstruaci, ale také její příznaky. To pomůže spolehlivěji určit, kdy menstruace přijde. Hodinky vás na to pak upozorní oznámením.

Forerunner 245 nejsou bezchybné

Podívejme se však i na to, co těmto hodinkám chybí. Jednou z hlavních nevýhod, která by některé mohla od koupě odradit, je chybějící barometr. Forerunner 245 určují nadmořskou výšku pouze podle GPS. Nenajdete tu proto příliš podrobné výškové statistiky.

Osobně jsem hodinky využívala především k běžeckým tréninkům, při kterých mě chybějící barometr neomezoval. Ačkoliv hodinky neukazují aktuální výšku a nastoupané metry, po uložení aktivity jsem měla díky GPS základní údaje o převýšení vždy k dispozici v mobilní aplikaci. Na druhou stranu hodinky kvůli absenci barometru postrádají možnost aktivity sjezdové lyžování, kterou bych v zimě rozhodně využila.

Za cenu 8 990 korun (verze bez hudebního úložiště stojí 7 790 Kč) jsou hodinky Forerunner 245 rozhodně dobrou volbou. Jistou nevýhodou je chybějící barometr, který by na svých hodinkách zřejmě ocenili vášniví turisté. Pro některé by mohla být nevýhodou také absence aktivit sjezdové lyžování nebo multisport určenou triatlonistům. Jejich koupi proto doporučuji především běžcům, pro které nabízí spoustu zajímavých funkcí a podrobných statistik.

Garmin Forerunner 245 ve zkratce