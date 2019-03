Testlab Computeru: jak jsme poslouchali ticho se sluchátky s aktivním potlačením hluku

Sluchátka s aktivním potlačením hluku (Active Noise Canceling – ANC) se těší stále větší oblibě, přestože stojí hodně peněz. Začínají na zhruba sedmi tisících a končí daleko za desetitisícovou hranicí. To je už hodně na to, abyste museli kupovat pověstného ušáka v pytli. Do testu jsme pozvali takřka všechna náhlavní sluchátka, která jsou nyní na trhu. Tentokrát si Kuba pozval Jardu Puka, šéfredaktora AVmania.cz.

Ve videu se dozvíte, co od takových sluchátek čekat a na co jsme během testování přišli. V aktuálním čísle časopisu Computer pak najdete velký srovnávací test všech sluchátek s pořadím od nejlepších po nejhorší a s naměřenými hodnotami.

