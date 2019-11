Velký test 15 true wireless sluchátek. Koupíte za tisíc i za desetinásobek. Jsou ale 10× lepší?

Sluchátka zcela prostá drátů se těší ohromné oblibě, zejména po příchodu Apple AirPods. Výrobci se chopili příležitosti a doslova zaplavili trh. Není divu, ceny těchto sluchátek začínají obvykle na tisícikoruně a šplhají až na desetinásobek. Jsou ale drahá sluchátka násobně lepší?

Ve videu se dozvíte, co sluchátka umí, kam se posunul vývoj za poslední rok a proč pouze cena nevypovídá o kvalitě. Kompletní test se všemi výsledky a podrobným hodnocením najdete v Computeru 11/9. Ten si můžete objednat na iKiosek.cz, pohodlně zaplatit kartou a časopis vám do dvou dnů dorazí do vaší schránky.



Computer 11/9. To abyste věděli, co hledat na stáncích.

Otestovali jsme tato true wireless sluchátka:

True Wireless sluchátka do 4 000 Kč

Connect IT CEP-9100

Creative Outlier Air Sports

JBL Tune 120 TWS

Lamax Dots1

MPow M5

NiceBoy Hive Pods 2

Optoma NuForce Be Free 6

Xiaomi Mi True Wireless Earphones

True Wireless sluchátka nad 4 000 Kč