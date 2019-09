Testováno na lidech. Menší verze Apple Watch má nový typ baterie s vyšší kapacitou

Kromě iPhonů 11 Pro, kde byl odhalen čip pro reverzní bezdrátové nabíjení, technici z iFixit rozebrali také Apple Watch Series 5. Zatímco u 44mm verze zůstalo při starém, 40mm varianta přinesla překvapení. Apple vůbec poprvé použil baterii s hliníkovým obalem (narozdíl od tradičního fóliového).

Kromě toho, že kovová baterie lépe vypadá, zjednoduší montáž pomocí šroubků namísto lepidla, ale hlavně má výrazně vyšší kapacitu (při stejných rozměrech). iFixit vysvětluje, že u foliového obalu je potřeba více prostoru pro utěsnění baterie, kdežto s hliníkovým pláštěm lze prostor využít efektivněji. Nové Apple Watch Series 5 tímto trikem získaly o 10% vyšší kapacitu baterie.

Přijde vám divné, proč se nový design baterie objevil prně u hodinek? Dává to smysl. Patenty ukazují, že na technologii pracuje Apple už několik let, a jistě prošly důkladným testovacím procesem, historie však ukazuje, že při nasazování do praxe se vyplatí opatrnost. Proto 40mm verze Apple Watch s menším počtem prodaných kusů. Pokud se novinka osvědčí, může se dostat i do iPhonů a dalších produktů.