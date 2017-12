Testujeme Android 8 pro Honor 9. Tady jsou ukázky a návod na instalaci

Huawei spustila veřejné testování Androidu 8.0.0 Oreo pro Honor 9. Aktualizace dorazila do prvních telefonů, součástí je nové uživatelské rozhraní EMUI 8.0.0, kterému jsme se podrobně věnovali v listopadu. Nejdůležitější novinky najdete v galerii i s ukázkami.

Stále ještě se můžete do testování zapojit. Potřebujete Honor 9 z oficiální distribuce (customizace C432 s aktuální verzí firmwaru B150). Stačí navštívit web a stáhnout si FUT aplikaci, která slouží pro zapojení do testování a také k reportování chyb. Po instalaci se vám mezi dostupnými projekty objeví testování Androidu 8.0.0 Oreo, po ověření telefonu se můžete těšit na aktualizaci. To většinou netrvá déle než 48 hodin, velikost je necelé 3 GB a instalace zabere 10 minut. Počítejte ale s tím, že se jedná o testovací verzi a všechny funkce telefonu nemusí fungovat na sto procent. Na začátku příštího roku by mělo být testování k dispozici také pro další telefony Huawei.