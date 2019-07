Testujeme nejvýkonnější Android dneška. OnePlus 7 Pro je opravdová pecka

Do redakce dorazil nejvýkonnější (podle benchmarku Antutu) a jeden z nejlépe fotografujících (podle fototestu DxOMark) smartphonů současnosti. OnePlus 7 Pro sice nemá klasickou českou distribuci, ale můžete jej zakoupit v oficiálním evropském e-shopu za cenu od 699 eur (cca 18 tisíc korun). Vyjde to výhodněji než u prodejců třetích stran, kteří si k ceně napočítají navíc i několik tisíc.



OnePlus 7 Pro se v námi testované mandlové variantě opravdu povedl. Telefon je bytelný, záda se pěkně lesknou, jen škoda větší hmotnosti.

Nám se do rukou dostala verze 8 + 256 GB a zároveň v limitované edici Almond (mandlová barva). V reálu je to mléčně béžová barva skleněných zad a kovový rámeček, jenž má lehce měděný odstín. Pod zdrojem světla hází záda zajímavé odlesky a telefon vypadá velmi atraktivně, aniž by k tomu nutně potřeboval v současnosti možná až příliš často používaný gradient. Zpracování telefonu je precizní, přístroj v ruce působí opravdu hodnotným dojmem, což posiluje i jeho větší hmotnost 206 gramů, ale na to si brzy zvyknete.

Naopak oceníte jeho velký 6,67" bezrámečkový, 90Hz Fluid AMOLED displej, postrádající jakékoliv výřezy, jelikož výrobce schoval kamerku do periskopu, kter se v případě potřeby vysune nad displej. Vysunutí je opravdu bleskově rychlé, takže vás nijak omezovat nebude, dokonce ani k odemykání obličejem. Vhodnější je však přesto integrovaná čtečka v displeji, která navzdory optickému snímání patří mezi ty naprosto nejrychlejší, se kterými jsme se v redakci setkali.



Systém Oxygen OS 9.5 přináší spoustu vylepšení, navenek však připomíná čistý Android 9.0

Rychlost se však s telefonem nese po všech stránkách, za což vděčí procesoru Qualcomm Snapdragon 855 a špičkově odladěnému systému OxygenOS 9.5 postavený na Androidu 9.0. Systém na pohled velmi připomíná čistý Android, ovšem skrývá spoustu užitečných vychytávek. Rychlé je u telefonu dokonce i nabíjení WarpCharge, které vestavěný 4 000mAh akumulátor nabije za necelých 80 minut. Škoda jen, že nemá bezdrátové nabíjení.



Takto fotí trojice zmiňovaných fotoaparátů

Kromě zmíněné 16Mpx kamerky v periskopu, je zde ještě zajímavější trojitý fotoaparát na zádech, který nabídne rozlišení 48+8+16 Mpx při světelnostech f/1.6, f/2.4 a f/2.2. První je samozřejmě klasický, druhý slouží až k 3× optickému zoomu a třetí ultraširokoúhlou kamerkou si můžete obraz oddálit až na 0,6× zoom. Samozřejmostí je optická stabilizace u prvních dvou kamer, 4K video nebo možnost fotit do RAW.

OnePlus 7 Pro katalog | preview rozměry a hmotnost: 163 × 76 × 8,8 mm, 206 g

displej: 6,6'', kapacitní Fluid AMOLED, 1 440 × 3 120, 521 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (3 840 × 2 160), blesk 73 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Za zapůjčení smartphonu OnePlus 7 Pro děkujeme obchodu CZC.cz.