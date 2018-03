The Elder Scrolls: Legends koncem března dostane aktualizaci Houses of Morrowind

Společnost Bethesda informovala na svém webu o vydání rozšíření pro karetní hru The Elder Scrolls Legends, která je mimo platformy PC dostupná na Androidu i iOS. Nové rozšíření Houses of Morrowind je zatím největší od samotného vydání hry, nabídne 149 nových karet a známé postavy z her The Elder Scrolls III: Morrowind a The Elder Scrolls: Online.

Hlavní změnu přináší karty, které využívají až tři atributy (tj. barvy). Ve hře bylo doposud možné zkombinovat pouze dva atributy, jakmile si však do balíčku přidáte kartu Dagoth Ur, můžete v balíku využít karty jednoho atributu navíc. Pro všechny balíčky pak platí, že jejich maximální velikost byla zvýšena ze sedmdesáti na rovných sto karet.

Nové rozšíření obsahuje karty od pěti frakcí: House Redoran, House Telvanni, House Hlaalu, Tribunal Temple a House Dagoth. Bethesda zatím odhalila jen několik nových karet, další má ukázat v průběhu následujících dní. Expanze startuje 29. března, příběhový režim půjde dokoupit za herní měnu nebo reálné peníze, to stejné platí i o rozšiřujících balíčcích.

Představení karetní hry The Elder Scrolls: Legends:

Karetní hra The Elder Scrolls: Legends je zatím hlavním konkurentem hitu Hearthstone, za nímž stojí společnost Blizzard. Tato dvojice však s napětím očekává, jak se povede hře Magic: The Gathering Arena, která reprezentuje „e-sport“ verzi papírového MtG. Hra je zatím dostupná v betaverzi pouze na PC, ovšem jako prapůvodce sběratelských karetních her s fantasy tématikou může v krátkodobém výhledu s poměrem hráčů Hearthstonu a The Elder Scrolls: Legends výrazně zamíchat. Tedy pokud se dostane i na smartphony a tablety..

