The Walking Dead: Our World, konkurence Pokémon Go, vyjde 12. července

Na displej smartphonů se chystá další z nepřeberného množství herních titulů, který chce navázat na popularitu hitu Pokémon Go, který před dvěma lety pobláznil celý svět. Od té doby se chtěly prosadit, a spíše neuspěly, hry Draconius Go nebo Jurassic World Alive, nyní se k nim přidá další hra, která vám v rámci rozšířené reality umožní likvidovat zombíky. A my se ptáme, bude úspěšná?

A jaký je cíl hry? V mapě podle reálného světa (mapová data dodal Google) budete moci najít zbraně, kterými budete likvidovat zombíky, tu a tam potkáte i některé z ikonických postav, které se budou moci přidat k vám. Hra v režimu kooperace umožní s ostatními hráči společně zachraňovat přeživší, stavět přístřešky či plnit týdenní úkoly, za které dostanete velké herní bonusy. Hra je v současné době k dispozici v betaverzi (v ČR nedostupná), globální spuštění pro Android a iOS je v plánu na 12. července.

Představení mobilní hry The Walking Dead: Our World: