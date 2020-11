TikTok hlásí rekord. První uživatel se dostal na metu 100 milionů sledujících

Sociální síť TikTok je sice v poslední době mediálně propírána zejména s ohledem na její zákaz v USA, je to však právě šestnáctiletá američanka Charli D’Amelio, která se na TikToku jako první dostala na metu 100 milionů subscriberů! Tato „internetová hvězdička“ začala videa na TikTok publikoval loni v květnu, přesně před rokem ji odebíralo „jen“ 6 milionů sledujících. A zajímavé je i srovnání s jejím YouTube kanálem, který se na metu 100 milionů sledujících dostal až po čtrnácti letech (!) od svého založení.

Sociální síť TikTok v poslední době zažívá nebývalý boom a pravidelně se umisťuje na špici nejstahovanějších aplikací, a to jak na Google Play, tak na App Storu. Největší množství stažení eviduje TikTok v domovské Číně, velký vzestup zájmu v poslední době hlásí zejména regiony v Latinské Americe. V říjnu si TikTok nainstalovalo přes 66 milionů uživatelů, až za ním se podle agentury SensorTower, co do počtu instalací, umístil WhatsApp, Facebook a Instagram.

TikTok - každá vteřina se počítá:

Největší zájem o aplikaci je u tzv. Generace Z, což jsou mladiství narození v letech 1997 - 2012. Konkrétně v USA tvoří věková skupina 10 - 29 let 60 % všech uživatelů. A jak jste na tom vy? Zasáhla vás TikTok mánie nebo pro tuto sociální síť nemáte absolutně žádné pochopení? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj CNET