TikTok milovaný a nenáviděný. Trump ho chce zakázat, Microsoft ho chce koupit

Trump oznámil, že Spojené státy zablokují sociální síť TikTok (aktuálně ji používá více než 100 milionů Američanů). Prezidentovi vadí, že ji vlastní čínská společnost ByteDance, což jednoduše nezapadá do jeho číno-fóbní politiky a ohánní se strachem z úniku informací tamní vládě. Trumpovi oponenti spekulují, že má TikTok sehrát roli před nadcházejícími prezidentskými volbami. K síti inklinují především mladí levicoví voliči, u nichž Trump nemá šanci.

Na obranu TikToku se postavil Microsoft. Ten oznámil, že by chtěl koupit část TikToku starající se (nejen) o americké uživatele, a jeho šéf Satya Nadella se u Trumpa přimlouvá za to, že by data udržel „doma v bezpečí“. O případné akvizici by se mělo rozhodnout do 15. září 2020.

Jak by obchod probíhal? Microsoft by převzal část TikToku operující v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, ta by mu plně patřila a o její chod by se staral. Data uživatelů by se logicky přesunula na americké servery (z čínských smazala) a výhradní kontrolu nad nimi by měl Microsoft. Redmondská společnosti naznačila, že k odkupu části TikToku by potenciálně přizvala i další menší investory.

Zatím nevíme, jak by rozdělení proběhlo po technické stránce. Sociální sítě mívají decentralizované servery, ale zároveň obvykle patří jedné společnosti, která se stará o jejich vzájemné propojení. Pokud by američtí (a další) uživatelé mohli zůstat v kontaktu se zbytkem světa, těžko si představit, že by čínský ByteDance neměl k těmto informacím přístup.

Bude zajímavé sledovat, jak anabáze kolem TikToku dopadne. Pro Microsoft by to ale bylo velké vítězství, protože by konečně pronikl do sociálních sítí, kde již roky dělá jeden přešlap za druhým.