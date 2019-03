Tim Cook: Apple chystá nové produkty, ze kterých budete naprosto v šoku

Tim Cook na setkání s největšími investory v Apple Parku prozradil, že je na co se těšit. Jak informoval web Bloomberg, dle Cooka se Apple zabývá mnoha futuristickými technologiemi a pracuje na produktech, ze kterých nám úžasem klesne brada (v originálu „blow you away“).

Je to taková mantra věčně nespokojených fandů i odpůrců Applu – že firma usnula na vavřínech a přestala inovovat. Pravda to pochopitelně není, ale je fakt, že Apple už dlouho nepředstavil produkt, který bychom mohli označit za opravdu revoluční.

Apple stále inovuje

Skvělým příkladem úspěšného produktu, který se v nedávné minulosti dostal na trh, jsou minimalistická bezdrátová sluchátka AirPods. Skvělé novinky přinesly chytré hodinky Apple Watch, haldy novinek má Apple v oblasti softwaru a služeb, ale asi se shodneme na tom, že nejde o nic, z čeho by nám klesala brada.

To by se ale dalo očekávat například u nového kompletně přepracovaného MacBooku či Macu Pro, vlastního monitoru s MicroLED, brýlemi pro rozšířenou realitu nebo elektromobilem. Naplní se některá z těchto spekulací? Nebo půjde o něco úplně jiného? Dokáže ještě Apple představit něco, co znovu donutí davy stát celou noc před zavřenými Apple Story?