Tip: Hlavní panel Googlu vám řekne, kolik jste odeslali e-mailů nebo pořídili fotek

Používáte Gmail, Fotky, nebo některou z dalších služeb Googlu? Pak stojí za připomenutí Hlavní panel, ve kterém najdete na jedné hromadě prakticky vše, k čemu jste se v minulosti upsali, ve formě jednoduché šachovnice se základní statistikou.



Hlavní panel Googlu

Karta Gmailu vám tak nabídne přehled s celkovým počtem konverzací, odeslaných e-mailů aj. Karta Android po rozbalení zase zobrazí všechna vaše zařízení s tímto operačním systémem. Zmíněné Fotky nakonec počet nahraných snímků.



Po otevření každé karty se dozvíte základní informace o vlastním používání služby

Z každé karty můžete přejít na cílovou službu a nechybí ani odkaz ke stažení všech dat, které tyto služby nasbíraly třeba za celé roky.

I když je Google čas od času kritizovaný za to, co o nás všechno ví, zároveň je v tomto směru poměrně transparentní, stejně detailní hlavní panely by totiž dnes měly být samozřejmostí u každého velkého internetového ekosystému.