Tip: Prohlédněte si notifikace Androidu, které jste si nedopatřením smazali

Známe to všichni. Notifikací na Androidu často tolik, že je mažeme bez rozmyslu. Co ale dělat tehdy, pokud nevědomky vymažete důležitou notifikaci, ke které se jiným způsobem nedostanete? Jak postupovat, napovíme dále v článku.

Notifikační log v Androidu

Prvním krokem, jak se dopídit ke ztraceným notifikacím, je tzv. Notifikační log. V Androidu existuje již od verze 4.3 Jelly Bean, a málo kdo k němu zná přímý přístup. Log je samozřejmě k dispozici i u novějších verzí Lollipop, Nougat a Oreo. Pro jeho čtení je třeba aktivovat Vývojářský režim, a to přes Nastavení - O telefonu, kde musíte několikrát poklepat na položku číslo sestavení.

Nyní se cesty rozdělují. Pokud používáte smartphone s čistým Androidem, můžete na ploše delší dobu podržet prst a vybrat si widget Nastavení nebo Zástupce nastavení. Na plochu jej umístíte opět delším podržením, z následující obrazovky si vybere položku Protokol oznámení. V této nabídce pak vidíte historii notifikací na vašem zařízení, ty s tučným písmem jsou aktuálně zobrazené, ty s šedým písmem jste již dříve vymazali nebo naopak použili. Pokud kliknete na notifikace, zobrazíte si u nich zjistit informace o tom, která aplikace je vyvolala, jakou měly důležitost, zobrazený text a další detaily. Notifikace bohužel v tomto seznamu nejsou „zpětně“ klikací.

Co když nemám čistý Android...

Potíž však nastává tehdy, pokud máte zařízení s nadstavbou výrobce, např. Samsungy s vlastním upraveným prostředím. Widget pro zkratku k volbám nastavení totiž není k dispozici. Naštěstí je k dispozici freemium aplikace Notification History Log, která slouží k obdobným účelům, a vystačíte si se základní verzí. Stačí jen aplikaci povolit oprávnění a po spuštění vybrat položku Notification History. I pro tento seznam platí to, co pro čistý Android. U notifikací se dozvíte priority, to, která aplikace je vyvolala, i to, co bylo jejich obsahem.

