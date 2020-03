TIP: Sony přidá k Xperii 5 výkonný party reproduktor jako dárek

Sony připravilo jarní produktovou akci, v rámci které nabízí cenově zvýhodněný balíček na smartphone Sony Xperia 5. Pokud smartphone zakoupíte v níže uvedeném období u vybraných prodejců, získáte k němu dárek v podobě výkonného Bluetooth reproduktoru Sony GTK-XB60 zdarma. Balíček telefonu s reproduktorem přijde na 18 tisíc korun.

Akce platí od 16. března na e-shopu Alza.cz, od 20. března také v internetovém obchodě Datart.cz, a to nejdéle do 31. března nebo do vyprodání zásob. XB60 je samostatný velký, ale stále přenosný osmikilový reproduktor s výkonem 2× 30 W a funkcí posílených basů Extra Bass.

Na baterii vydrží hrát až 14 hodin, pokud ale zapnete maximální hlasitost a k tomu Extra Bass, vyšťavíte ho už za 3 hodiny. Reprák pro domácí nebo venkovní party disponuje světelnými efekty, které lze nastavit v různých režimech, a dá se k němu přes velký jack připojit i mikrofon. Běžně se reproduktor prodává za 5 tisíc korun.