Titan Quest ve velké slevě. Skvělé RPG pro Android v češtině pořídíte jen za 80 Kč

Pokud jste si oblíbili sérii her Diablo a už druhým rokem marně čekáte na slíbenou mobilní adaptaci Diablo Immportal, můžete si čekání zpříjemnit kultovním erpégéčkem Titan Quest. Jen s tím rozdílem, že není zasazené do temného světa, ale do antického Řecka, Egyptu a Orientu. Hru si zahrajete i v češtině, čekejte stovky hodin zábavy v několika různých obtížnostech, a také slušnou cenu. Hru, která je běžně dostupná za 199 Kč, můžete v krátkodobé akci (až do 5. listopadu) sehnat za pouhých 79,99 Kč.

Oproti počítačové verzi došlo k přepracování ovládání. V levé části přibyl kurzorový kříž, útočíte dotykem, což platí i o používání lektvarů a dalších herních akcí. Ve hře procházíte světem, plníte úkoly, sbíráte lepší vybavení a vylepšujete své vlastnosti abyste mohli porážet silnější a silnější nepřátele, ze kterých padá ještě lepší vybavení. A tento kruh se neustále opakuje...

Těšit se můžete na zcela otevřený svět, ve kterém se můžete volně pohybovat, a to ve dne i v noci. Celkem ve hře objevíte až 80 různých mytologických postav, u 30 různých herních class můžete vybírat ze 150 různých dovedností. Celkem je v rámci lootu připraveno více než 1 200 itemů, které můžete použít jako zbroj, klenot, štít či zbraň.

Hra sice není úplně bez bugů, občas se stane, že postava sama běží doprava nebo hra spadne, takže i díky chybějícímu autosavu je třeba hru pravidelně ukládat. Jinak si však můžete vychutnat plnohodnotné RPG v češtině a zcela bez in-game nákupů. A to je v dnešním herním mobilním světě dost velká rarita. Kultovní Titan Quest si můžete pořídit na Google Play.

Představení „diablovky“ Titan Quest: