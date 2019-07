Tlačítkové Nokie vymřely. Nokia 105 má FM rádio, Nokia 220 zase podporu 4G

Společnost HMD Global představila dvě nové levné tlačítkové Nokie, a hned na úvod vás musím potěšit důležitou informací - u obou modelů nechybí ani legendární Had! A teď ke těm skutečně zásadním specifikacím. Nokia 105 vylepšuje koncept levného tlačítkového telefonu, který si uživatelé pořídí jen na volání a SMS zprávy, Nokia 220 4G se zase nezalekne internetu ani neustálého připojení k sociálním sítím. Samozřejmě opět v konzervativní tlačítkové podobě, a doslova „za pár korun“.

Nokia 105

Základní Nokie pro letošní rok se pyšní zaoblenými křivkami s rozměry 119 × 49 × 14,4 mm, hmotnost je u telefonu stanovena na 73 gramů. Jednoduchý telefon na čelní straně nabídne 1,77" displej s rozlišením 160 × 120 pix, alfanumerickou klávesnici s oddělenými tlačítky, kurzorovou klávesu, dvě kontextová tlačítka a sluchátka pro obsluhu hovorů. Pod nulu výrobce přímo umístil mikrofon.

Nokia 105 (2019) katalog rozměry a hmotnost: 119 × 49 × 14.4 mm, 73 g

displej: 1.8", nedotykový TFT LCD, 120 × 160, 111 PPI

sítě: GSM

konektivita: microUSB Type-B

paměť: 4 MB, baterie: 800 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: nestandardní

fotoaparát: telefon nemá fotoaparát ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Ne výbavě nečekejte žádné fotoaparáty, zadní celoplastová vanička vlastně jen chrání vyměnitelnou baterii o kapacitě 800 mAh, která má podle výrobce vydržet ve stand-by režimu až 18 dní! Na horní hraně najdeme microUSB konektor, 3,5mm jack (sluchátka musíte dokoupit samostatně) a LED svítilnu, která vám pomůže třeba při nočním hledání klíčů. Výkon ani paměť nestojí za řeč, důležité je jen to, že do telefonu uložíte až 2 000 kontaktů a 500 SMS zpráv, můžete si v něm pustit FM rádio, zahrát Hada a několik ukázkových her.

Představovací video Nokie 105:

Telefon bude k dostání v modré, černé nebo růžové. A zatímco česká cena ještě není známa, ta evropská dává tušit, že při pořízení Nokie 105 se přes kapsu příliš neplácnete. Telefon má totiž stát pouhých 13 EUR! A to je po přepočtu zhruba 330 Kč. Volitelně bude telefon k dostání i jako Dual SIM.

Nokia 220 4G

O něco vybavenější Nokia 220 4G dostala protáhlý QVGA displej s úhlopříčkou 2,4 palce. Smartphone zůstává u zakulaceného těla s rozměry 121 × 53 × 13,4 mm a hmotností 86 gramů. Použité polykarbonátové kryty jsou probarvené v celém svém objemu, pokud telefon někde odřete nebo spadne na zem, bude mít kryt stále stejnou barvu. Klávesnice, kontextová tlačítka, kurzorový kříž a sluchátka pro ovládání hovorů jsou zarovnány do jednoho bloku.

Nokia 220 4G katalog rozměry a hmotnost: 121 × 53 × 13.4 mm, 87 g

displej: 2.4", nedotykový TFT LCD, 240 × 320, 167 PPI

sítě: GSM, GPRS, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Bluetooth

paměť: 24 MB, baterie: 1 200 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: nestandardní

fotoaparát: telefon nemá fotoaparát ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Uživatelsky vyměnitelná baterie má kapacitu 1 200 mAh, a dostalo se i na VGA fotoaparát s přisvětlením. Konektivitu zajišťuje microUSB, 3,5mm jack a Bluetooth 4.2, telefon je připraven i k přístupu na internet přes sítě LTE. Mobilní data využijete ve vestavěném webovém prohlížeči i u klientů známých sociálních sítí. SIM karty do telefonu vložíte hned dvě, k základní nanoSIM půjde přidat ještě sekundární SIM ve velikosti mini. V telefonu dále nechybí přehrávač empétrojek, FM rádio, legendární Had ani trial hry od Gameloftu.

Představovací video Nokie 220 4G:

HMD Global u telefonu slibuje výdrž ve stand-by režimu až 27 dní. Telefon půjde do prodeje v modré a černé barevné variantě. Evropská cena je stanovena na 39 EUR, což dělá po přepočtu necelou tisícovku. Datum zahájení prodejů v ČR ani u jedné z novinek zatím není známo.