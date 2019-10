Tmavý režim je hit. Instagram jej ale integruje lépe, než ostatní

Tmavý režim integruje stále více aplikací. Když se konečně dostal i do systému iOS 13 a iPadOS, dává tak jeho použití o to větší větší smysl (šetří nejen vaše oči ale i baterii zařízení a to zejména na OLED displejích). Většinu aplikací ale limituje ten fakt, že v nich tmavý režim musíte zapínat ručně. Instagram (zdarma pro Android a iOS) na to však jde jinak. Umí se totiž sám do tmavého režimu přepnout v ten moment, kdy se vám do něho přepne i systém.

Tmavý režim ve vašem zařízení totiž můžete aktivovat natvrdo přepínačem, nebo jej povolit automaticky. Standardně je nastaven od soumraku do úsvitu, pokud ale chcete, můžete si časový rozvrh nastavit i dle vašich preferencí. Tato novinka do aplikace Instagram přibyla s její poslední aktualizací na verzi 114.0 a funguje jen na Androidu 10 a iOS 13.

Jakmile tedy aplikace detekuje, že máte tmavý režim v systému aktivní, sama se do něho také přepne. V popisu aktualizace však informaci o tomto nenajdete. Vývojáři jsou totiž na sdělování jakýchkoli podrobností poněkud skoupí a říkají jen, že opravili chyby a optimalizovali výkon jejich titulu. Všichni ostatní, kteří mají ve svých zařízeních operační systém starší jak uvedený, mají smůlu. Jim totiž nepůjde tento režim zapnout ani ručně, žádný přepínač se v nastavení totiž nenachází.