Tmavý režim přinese také platební aplikace Google Pay. Nastaví se automaticky

Google, ale i další softwarové firmy postupně zavádějí do svých aplikací tmavý režim. Ten se hodí zejména pro zařízení s OLED diplejem, kdy zobrazení většího podílu tmavých barev dokáže šetřit baterii a v potemnělém okolním prostředí také lidský zrak. Další na řadě s tmavým režimem je platební aplikace Google Pay, v praxi už jej vyzkoušel portál AndroidPolice.com.



Tmavé schéma v aplikaci Google Pay (Zdroj: AndroidPolice.com)

Od nové verze 2.96 nabídne aplikace automatické přepínání do tmavého režimu, a to v případě, že detekuje tmavé schéma v prostředí telefonu nebo pokud je aktivován spořič baterie. Manuální přepínání ze světlého do tmavého režimu přímo v aplikaci zatím možné není. Nová verze se v těchto dnech dostává k uživatelům prostřednictvím marketu Google Play. Jiný způsob instalace nedoporučujeme.