To je ten s kapkou. Známe kompletní specifikace i design nového OnePlus 6T

Superříjen mělo původně završit představení OnePlus 6T, protože si však stejné datum vybral Apple pro své nové iPady, došlo k přesunu tiskové konference o jeden den. A, i když bude telefon představen až 29. října, již dnes vám můžeme odhalit úplně vše. Ve velkém úniku nechybí tiskové fotografie ani detailní specifikace.

OnePlus 6T katalog rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 8.2 mm, 180 g

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 20MPx (5 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ?

OnePlus 6T bude mít rozměry 158 × 75 × 8,2 mm a hmotnost 180 gramů. Čelní stranu z 86 % zaplní 6,4" Optic AMOLED displej s „kapkovitým“ výřezem pro 20MPx selfie kamerku, který je kryt odolným sklem Gorilla Glass 6. Displej bude při poměru stran 19,5:9 vykreslovat na matici 2 340 × 1 080 bodů. Zobrazovací panel nabídne minimální rámečky, čtečka otisků nejnovější generace se samozřejmě schová pod displej.

Zádům dominuje logo výrobce a duální fotoaparát s přisvětlením. Jedná se o kombinaci 20MPx a 16MPx snímačů, u obou je udávána clona f/1.7. Foťák bude mít podporu potrétového focení, umělá inteligence zase pomůže s výběrem správného natavení podle typu scény. Maximální rozlišení natáčených videí je 3 840 × 2 160 pix s 60 FPS, počítá se i s podporou ultra slow-mo videí. Spodní hrana bude osazena USB-C konektorem a reproduktorem, 3,5mm jack bude na těle chybět úplně.

Výkon dodá Snapdragon 845 s 8GB RAM, volitelně má být k dostání i 6GB verze. Interní úložiště bude začínat na metě 128 GB, a pokud si připlatíte, můžete si interní paměť i zdvojnásobit. Je s tím třeba počítat dopředu, protože OnePlus 6T zřejmě nenabídne slot pro microSD karty. Nevyměnitelná baterie bude mít kapacitu 3 700 mAh, telefon se dostane do prodeje rovnou s Androidem 9.0 Pie.

Lákací video na OnePlus 6T:

V úrovni spekulací již na internetu kolují i finální evropské ceny. Černá verze s 6GB RAM startuje na částce 559 EUR (14 500 Kč), u 8GB verze (dvě odstíny černé a fialová) se počítá s částkou 589 EUR (15 200 Kč). Nejvybavenější varianta s 256GB pamětí vyjde na 639 EUR (16 500 Kč), a to opět pouze v černé. Představení OnePlus 6T proběhne 29. října v New Yorku, a nám už do celé skládanky mnoho střípků nechybí...

Zdroj mrgizmo