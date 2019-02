To musíte vidět! Energizer na MWC ukázal obří powerbanku s přilepeným telefonem

Občas se stane, že telefon na závěr recenze zhodnotíme jako „tlustý“, to co vám však ukážeme v dnešním článku, to jste u nás ještě nikdy neviděli. Jedná se o nejzajímavější novinku Energizeru, která má název PowerMax P18K Pro. A čím je smartphone tak zajímavý? Nabídne 18 000mAh baterii, se kterou podstatně narostly rozměry celého zařízení. Tloušťka se tak nepočítá na milimetry, ale na centimetry...

18 000mAh v mobilu aneb novinka od Energizeru:

Snad bychom o zařízení mohli mluvit jako o powerbance, ke které byl na přední stranu nalepen smartphone. 6,2" displej nabídne rozlišení Full HD+ a poměr stran 18:9, duální selfie kamerka se vysouvá z horní hrany, která skutečně vzbuzuje dojem, jako by v ní byl vsazen infraport. V kovovém těle je totiž umístěn plastový poloprůhledný obdélník. Na zádech je připraven trojitý fotoaparát, byť jednotlivé čočky na prototypu ještě úplně nedržely a měly tendenci „vypadávat“.

Baterii o kapacitě 18 000 mAh můžete kabelem nabíjet zrychleně, ale počkáte si pěkných pár hodin. Obsluha na stánku nám však přesný nabíjecí čas neprozradila. Víme však, že smartphone půjde do prodeje s MediaTekem Helio P70, 6GB RAM a 128GB pamětí. A, kdybyste chtěli, můžete do této „cihly“ vložit druhou SIM nebo až 128GB microSD kartu. Energizer na MWC ukázal smartphony s výsuvnou duální selfie, spoustu dalších „tuctovek“ a také svůj skládací model, který byl ještě za sklem. Do prodeje má jít až v listopadu.