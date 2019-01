To nej z pařížské tiskovky. Honor ukázal telefon, který metá blesky a snímá 3D

Na poměry značky Honor to byla klasická tisková konference. Prvně se pochválit, jak roste byznys (online jednička v Číně, mj. tržní pětka na českém trhu s ambicemi stoupat žebříčkem výš), pak představit telefon, který už všichni znají, protože byl představený už měsíc před tím v Číně.

Přesto dokázal Honor zaujmout. Na český trh přinese také chytré hodinky Magic Watch, menší a levnější variantu Huawei Watch GT. Do našich obchodů půjdou také nová bezdrátová sluchátka alá Apple AirPods a taktéž představený fitness náramek Honor Band 4 už se u nás dokonce prodává.

Ale zajímavé bylo i první osobní setkání s Honorem View 20. O výkonu nikdo nepochybuje, ten patří k absolutní špičce. Design je skvělý, displej zaujme průstřelem a tenkými rámečky. Nás ale nejvíc zaujala novinka, které si na první pohled nevšimnete. TOF kamera totiž umí mapovat scénu ve 3D a nejde jen o analýzu obrazu ze dvou kamer, jako to dělá konkurence. Paprsky, které šlehá projektor, se dají natočit kamerou, podívejte se.

A k čemu je taková TOF kamera dobrá? Pomocí umělé inteligence vám Honor View 20 kvalitněji rozostří pozadí fotografovaného objektu. Také si můžete zahrát hry, které se ovládají pohybem těla – zrovna tak, jako to dělá Microsoft Kinect. Uvidíme, jak tvrdě bude Honor do tohoto konceptu šlapat a jak se povede jej rozvinout, ale na tiskovce jsme si mohli vyzkoušet zatím jen jednu hru – sjezdové lyžování. Zážitek to nebyl nijak světoborný, ale jako demonstrace technologické novinky to bylo působivé!