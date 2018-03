To nejlepší, co Huawei dokáže vyrobit, má název Mate RS Porsche Design a stojí přes 40 tisíc

Huawei si na tiskové konferenci v Paříži po premiéře hlavních modelů P20 a P20 Pro připravilo ještě jednu lahůdku. Čínská firma pokračuje ve spolupráci se studiem Porsche Design, s nímž se podílela na vývoji společného modelu Huawei Mate RS. Písmena v názvu jsou inspirována sportovním automobilem Porsche 911, konkrétně jeho nejnovější verzí GT3 RS. Smartphone se stal zároveň nejlépe vybaveným modelem Huawei, kterému neschází prakticky žádná důležitá funkce.

Mate RS je částečně odvozen od modelu P20 Pro. Má skleněná záda, podobnou velikost, stejný procesor, baterii i fotoaparát se třemi objektivy. Rozdíly najdeme na displeji – už na pohled je jasné, že Porsche Design zřejmě nechtělo jít cestou „vykousnutých“ displejů, a tak má telefon šestipalcový displej s poměrem stran 18 : 9 a dvěma symetrickými a tenkými rámečky na čele a bradě. Výrobce použil OLED panel s 2K rozlišením, Huawei P20 Pro má přitom jen Full HD.



Název telefonu je inspirovaným novým sporťákem Porsche 911 GT3 RS. Se zelenou barvou už ale Huawei tak odvážný nebyl

Asi nejhmatatelnější inovací, a to doslova, je čtečka otisků integrovaná pod sklo displeje. Jde o první v Evropě komerčně nabízený telefon, který tuto technologii přináší. Druhá čtečka je na klasickém místě na zádech, aby majitel mohl telefon odemykat tak, jak je mu to pohodlnější, případně měl rychlý přístup ke čtečce i při položení na displej. Další funkcí, kterou „řadové“ Huaweie ještě nemají, je bezdrátové dobíjení, a to rovnou v rychlé 10wattové specifikaci.

Prostředí telefonu je nejnovější EMUI 8.1, postavené na Androidu 8.1 Oreo, které využívá umělou inteligenci. Přednastavené barevné schéma je převážně černobílé a používá grafiku a fonty Porsche Design. Nešetřilo se ani na paměti – té operační bude mít Mate RS celých 6 GB a dále bude na výběr 256 nebo 512GB úložiště. Huawei si samozřejmě za tuto prvotřídní výbavu a logo Porsche Design nechá řádně zaplatit – nižší paměťová verze přijde v přepočtu na 42 tisíc, vyšší pak na 52 tisíc korun. Prémiová novinka bude v prodeji od 12. dubna 2018 v buticích Porsche Design a také na jeho stránkách.