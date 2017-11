To nevymyslíš. Kvůli vyprodanému iPhonu X přivolali policii, ta doporučila Android

Apple Store; americké město Lynnwood; den zahájení prodeje iPhonu X. Zásoby stačily pouze na pokrytí předobjednávek, ale ve frontě před obchodem stála skupina asi 40 lidí, kteří objednáno neměli. Takže nastal problém.

Zájemci se nehodlali vzdát prostému argumentu „iPhone X je vyprodaný“. Opakovaně připomínali slib Tima Cooka, že telefon bude ke koupi na každém Apple Storu (co na tom, že to Tim řekl trochu jinak). Slovní rozepře eskalovala do nadávek, takže obsluha přivolala ochranku. Ta však na naštvanou skupinku nestačila.

Nakonec naštvaní zákazníci přivolali policii s tím, že je Apple podvedl. Hlídka záhy pochopila, že spíše než o trestný čin tady jde o emoce a namísto navrhovaného prohledávání skladů se zachovala způsobem, který je v kontextu soupeření Apple vs. Google k popukání. Zájemcům o historicky nejdražší iPhone doporučila jít ke konkurenci a koupit smartphone s Androidem.

Kolik iPhonu-chtivých tak učinilo, už vloger Andru Edwards neuvádí. Zato dodává, že skupinku nepoháněla touha po nových technologiích, ale po penězích. Plánovali totiž iPhone X s tučným ziskem přeprodat v zahraničí...