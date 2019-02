To šlo rychle. Vláda schválila Babišovu prozákaznickou novelu Zákona o elektronických komunikacích

Vláda schválila návrh na změnu Zákona o elektronických komunikacích, kterou předložil Andrej Babiš. Šlo o první čtení a stále nás čeká celý schvalovací proces, ale oproti normálnímu běhu bude přece jen rychlejší. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) udělil výjimku, díky které zákon vynechá obvyklé připomínkové řízení. Na jednu stranu to zrychlí schválení, na stranu druhou opozice namítá, že jde o obcházení platných pravidel.

Současné hnutí v českých telekomunikacích rozpoutalo vyjádření ministryně Novákové (rovněž za ANO) o drahých mobilních datech, za která si vlastně můžeme sami, z neděle 17. února. Návrh na změnu příslušného zákona prošel sněmovnou o pouhých 10 dní později.

Vláda pověřila Babiše, aby vypracoval konečné znění návrhu, a ministryni průmyslu Martu Novákovou, aby jej odůvodnila.

Oslabení pozice mobilních operátorů

Novela prakticky zneplatní současné smlouvy s mobilními operátory nejčastěji podepisované na dva roky. Po třech měsících od podepsání smlouvy totiž bude moct uživatel odejít bez jakéhokoliv postihu. Navíc se starým operátorem nebude muset vůbec komunikovat, přechod vyřídí nový operátor. Podobně to dnes funguje u bank. Součástí návrhu je rozšížení platnosti (dosud pouze fyzické osoby) také na podnikající fyzických osoby a mikropodniky do deseti zaměstnanců a obratu do dvou milionů eur.

Změna je to jistě pozitivní a může napomoci konkurenci, ale stěžejní problém zůstává – není moc zajímavých možností, kam by mohli Češi odejít...