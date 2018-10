Tohle byste od Xiaomi nečekali. Hodinky TwentySeventeen jsou rafičková elegance bez baterie

Ne že by produkty Xiaomi nebyly elegantní, ale většinou je to v kombinaci s moderním designem, zato právě představené hodinky Xiaomi TwentySeventeen jsou naprostá klasika. A nejde jen o vzhled a rafičky. Tady není ani jeden integrovaný obvod, ani baterie...

Čistá mechanika, kterou pohání vahadlo a přirozený pohyb majitelovy ruky. To všechno si můžete prohlédnout v akci díky průhlednému spodnímu víčku. Ciferník chrání safírové sklo a celé pouzdro je vodotěsné do pěti atmosfér (tzn. déšť a mytí rukou hodinky zvládnou, se sprchou nebo bazénem už by mohl být problém).

Zbývá zmínit datumovku, dvě barevné varianty, které vidíte na fotkách, snadno vyměnitelné řemínky a cenu 499 Juanů. Zatím se TwentySeventeen prodávají pouze v Číně, ale později by se měly dostat i dále do světa za cenu kolem 2 500 Kč.

Podobně jako u smartphonů a všeho ostatního, Xiaomi přímo tyto hodinky nevyrábí, partnerem je tentokrát čínská firma Shenzhen Micro-intelligence Co. Ltd.

Xiaomi TwentySeventeen v detailu a pohybu:

Zdroj: Youpin via Gizmochina.com