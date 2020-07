Tohle čekal málokdo. Díky koronaviru je Huawei světovou jedničkou v prodeji smartphonů

Už páté čtvrtletí brzdí smartphony Huawei ban na americké technologie, už páté čtvrtletí odborníci predikují propad prodeje smartphonů. O to překvapivější je zpráva, že se společnost Huawei vyhoupla do čela žebříčku podle počtu prodaných smartphonů. Huawei je největším prodejcem chytrých telefonů na světě zejména díky odbytu na čínském trhu. Ten sice meziročně klesl, rivalové ale kvůli dopadům pandemie zaznamenali ještě výraznější propad.

Agentura Reuters poznamenala, že Huawei se možná bude z prvenství těšit jen krátce, protože až se ostatní trhy zotaví, může se na první místo vrátit Samsung.

Podle analytiků z Canalys dodala Huawei 55,8 milionu přístrojů. Na druhé místo se tak odsouvá Samsung, který trhu smartphonů kraluje už několik let. Ve čtvrtletí od začátku dubna do konce června dodal 53,7 milionu přístrojů. Třetí je Apple. Firmě Huawei prodej smartphonů ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 5 %, zatímco konkurenčnímu Samsungu spadl o 30 %. Je to výsledek velmi slabé poptávky na jeho klíčových trzích, jako je Brazílie, Spojené státy a mnoho evropských zemí.

Huawei čelí silnému tlaku americké vlády, která výrobky firmy bojkotuje a snaží se přesvědčit své spojence, aby se k ní přidali a výrobky Huawei rovněž odmítali. Washington tvrdí, že Huawei umožňuje čínské vládě provádět přes svá zařízení špionáž, což Huawei dlouhodobě odmítá. Kvůli tomuto tlaku mu ale ubylo zakázek v zahraničí, data ale ukazují, že o to důležitější je teď pro firmu rozsáhlý čínský trh.

Spojené státy svými kroky způsobily, že smartphony Huawei postrádají klíčové služby od Googlu (zejména obchod s aplikacemi Play Store, YouTube a další). To značně poznamenalo zájem o smartphony Huawei. Firma proto začala vyvíjet například svůj vlastní obchod s aplikacemi a tento měsíc oznámila, že součástí nabídky v nových telefonech Huawei prodávaných v České republice budou aplikace české internetové jedničky Seznam.cz.